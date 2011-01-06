Uçurum kenarında seks yaparken düştü!

T24

Polis ve itfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan genç kız ciddi şekilde yaralandı.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Çift belediyenin çitlerini aşıp uçurum kenarında ilişkiye girdi. Bu sırada kızın kardeşi öfkeli bir şekilde ortaya çıkınca panik oldular.Toparlanmaya çalışırken ayağı kayan genç kız sevgilisinin ve kardeşinin gözleri önünde uçurumdan aşağı yuvarlandı. Gece yarısı gerçekleşen olayda polis ve itfaiyenin ortak çalışmalarıyla düştüğü yerden kurtarılan genç kızın sırtından ve leğen kemiğinden ciddi şekilde yaralandığı kaydedildi. Daha önce bu tip olayların yaşandığı, uçurumdan birçok kişinin düştüğü ve bu kişilerden 2’sinin hayatını kaybettiği belirtildi.