Uçurum büyüyor: Yeni ankete göre Trump-Biden yarışının artık "açık bir favorisi var"

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Amerika Birleşik Devletleri yeni tip Koronavirüs salgını ve dev protestolarla sallanırken, Kasım ayında yapılacak genel seçimlerde Demokratların adayı olmasına kesin gözüyle bakılan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, anketlerde mevcut Başkan Donald Trump'la arasındaki farkı büyütmeye başladı.

New York Times ve Sierra College tarafından 3 Kasım genel seçimi için yapılan yeni bir ankete göre Demokrat aday Joe Biden, mevcut başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile arasındaki farkı açmaya başladı. Ankete katılanların yüzde 50'si bugün bir seçim yapılsa Biden'a, yüzde 36'sı da Trump'a oy vereceğini söyledi.

New York Times, artık Biden'ın açıkça yarışın favorisi olarak nitelendirilebileceğini ifade etti. Gazete, Trump'ın Koronavirüs pandemisi sırasında yaptığı hamlelerin ve protestolar hakkındaki tutumların kendisine olan desteği daha da erittiğini ifade etti.

Ankete göre azınlıklar ezici bir çoğunlukla Biden'a destek veriyor. Ankete katılan siyah seçmenlerin yüzde 79'u Biden'a oy vereceğini söylerken, sadece yüzde 5'i Trump'a destek vereceğini ifade etti. Hispanik seçmende de durum 64'e 25 çıktı.

Ankette Trump'ın Beyaz seçmenler arasında Biden'dan bir puan daha popüler olduğu görülüyor. Sonuçlara göre üniversite mezunu Beyaz vatandaşlar da çoğunlukla Biden'ı Beyaz Saray'da görmek istiyor. Trump'ın Biden'a üstünlük sağladığı tek yaş gurubu ise 50-64 yaş arası seçmenler.

Geçen ay yapılan Washington Post-ABC News ortak anketinde Biden, Trump'ın 10 puan önündeydi.