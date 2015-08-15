

Atina yönetimi, alacaklıları ile oturduğu pazarlık masasında üçüncü yardım paketi karşılığında tasarruf önlemleri ve reform şartlarını geçen hafta kabul etmişti. Brüksel'de cuma akşamı bir araya gelen Euro Grubu temsilcileri de bu anlaşma doğrultusunda 86 milyar euro hacmindeki üçüncü yardım paketine yeşil ışık yaktı.

Euro Grubu Başkanı Jereon Dijsselbloem, ülkeler arasında görüş farklılıklarına rağmen çözüm bulmayı başardıklarını ve anlaşma sağladıklarını ifade etti.

Varılan sonuçtan memnun olduğunu belirten AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Atina'nın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekerek "Bugünkü buluşmadan çıkan sonuç açık: Bu temelde Yunanistan itirazsız bir şekilde Euro bölgesinin bir üyesi olarak kalacaktır" diye konuştu.

Ülke parlamentoları da onaylayacak

Euro Grubu'nda alınan kararın ardından yardım paketinin Yunanistan'a aktarılması için ülke parlamentolarının da onayı gerekiyor. En çok merak edilen de Yunanistan'la ilgili sert tartışmaların yaşandığı Almanya'dan çıkacak sonuç. Alman Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada, çarşamba günü yardım paketiyle ilgili özel bir oturum düzenleneceği ve oturumda oylama yapılacağı belirtildi.

Özellikle iktidar ortakları Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik partileri içinde Yunanistan'la ilgili görüş ayrılıkları var. Birlik partileri içinden pakete çok sayıda 'hayır' oyunun çıkacağı tahmin ediliyor.