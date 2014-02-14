Üçüncü köprünün temelleri tamamlandı

Üçüncü Boğaz Köprüsü'nün temelleri tamamlandı. Kule yükseklikleri 200 metreye yaklaştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 3'üncü Boğaz Köprüsü'nün temel şaft kazıları ve temellerinin tamamlandığını bildirdi. Köprünün de dahil olduğu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, Odayeri-Paşaköy Kesimi işi kapsamında 14.5 milyon metreküp kazı, 4.4 milyon metreküp dolgu yapıldı. Kule yüksekliği Avrupa Yakası'nda 198 metre, Asya'da ise 190 metreye ulaştı.

Tünel kazıları başladı

Üçüncü köprünün de içerisinde bulunduğu "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi" ile "Odayeri-Paşaköy Kesimi" projesinin yapımı ise devam ediyor. Projede yer alan 12 viyadük ile 9 altgeçit ve 3 üst geçitte betonarme imalatlar, kule ve ankraj bölgesi imalatlarının yapımı ise devam ediyor. 20 menfezle Riva ve Çamlık tünellerinde çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca, Riva giriş, Çamlık çıkış portalleri tamamlanarak, tünel kazısına başlandı. Garipçe tarafındaki kulenin yüksekliği 322, Poyrazköy kesimindeki kulenin yüksekliği ise 318 metreyi bulacak. Yaklaşık 4 bin 100 kişinin çalıştığı proje kapsamında, 608 iş makinesi ve 45 çeşitli ekipman kullanılıyor. Hava şartlarının uygun olduğu durumlarda çalışmalar, 24 saat devam ediyor. Köprünün hizmete açılmasıyla İstanbul trafiğiyle beraber Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki yoğunluğun azalması bekleniyor.