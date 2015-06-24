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Üçüncü köprünün iki tarafına yapılacak otoyol ihalelerine erteleme

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin iki etabının yapım ihalesinde teklif alma sürelerini ikişer ay erteledi

24 Haziran 2015 12:43

Ulaştırma Bakanlığı, üçüncü Boğaz köprüsünün iki tarafında inşa edilecek Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri etaplarının yapım ihalesinde teklif alma sürelerini ikişer ay erteledi. 

DHA'da yer alan habere göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanlarda, gelen taleplere bağlı olarak, tekliflerin hazırlanabilmesi için "ek süreye ihtiyaç duyulacağı" belirtildi. Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kurtköy-Akyazı kesimi yapım ihalesi 30 Haziran'dan 31 Ağustos'a, Kınalı-Odayeri kesimi yapım ihalesi de 7 Temmuz'dan 7 Eylül'e ertelendi.

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