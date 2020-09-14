Üçüncü köprünün Çinlilere satışı Koronavirüs salgınına takıldı

Üçüncü köprünün (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) Çinli şirketlere satışı için yapılan görüşmelerin uzadıkça çıkmaza girdiği belirtildi. Habertürk, köprünün China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway ve Anhui Expressway’e satış görüşmelerinde “belirsizlik” dalgası ortaya çıktığını belirtti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü işleten IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA, 2019 yılının son aylarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nun yüzde 51’inin satışı için Çinliler ile görüşmeye başlamıştı.



Koronavirüs salgını patlayınca görüşmeler uzadı ve aylar geçmesine karşın istenen sonuç bir türlü alınamadı. Çinli şirketler son imzayı atma konusunda isteksiz davranmayı sürdürüyor.