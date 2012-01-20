Üçüncü köprünün büyük sırrı

T24- Hükümetin İstanbul'a 3. Köprü'yü bir an önce yapmak istemesinin nedeni ortaya çıktı. Gelecek yıl 40 yaşına girecek 1. Köprü büyük bir bakıma girecek. Bir yıl kapanacak köprü trafikte kaos yaratacak. Bu yüzden bakımdan önce 3. Köprü'nün hizmete girmesi amaçlanıyor











Sabah'ın haberine göre, Hükümetin İstanbul'a yapılacak 3. Köprü ısrarının nedeni ortaya çıktı. 39 yıl önce hizmete giren İstanbul Boğazı'na yapılan 1. köprü (Boğaziçi Köprüsü) 40'ıncı yılında büyük bir bakıma girecek. Yaklaşık bir yıl kapalı kalacak köprü nedeniyle İstanbul trafiği içinden çıkılmaz bir hale gelecek.





Ulaştırma Bakanlığı en fazla iki yıl ertelenebilecek bakımdan önce 3. Köprü'nün hizmete girmesini istiyor. İstanbul'a yapılacak 3. Köprü'nün de içinde bulunduğu 414 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyol Projesi'ne hiçbir teklif gelmemesi üzerine Ulaştırma Bakanlığı, köprünün özkaynakla yapılması kararını aldı.



Bakım için son tarih 2015





1973'te hizmete giren İstanbul Boğazı'ndaki 1. Köprü'nün (Boğaziçi Köprüsü) 40 yıllık ağır bakımına kısa bir süre kaldı. Asma köprüyü 2 dev direğe bağlayan çelik halatların tamamının değiştirilmesi gerekiyor.





Ulaştırma Bakanlığı kaynakları 30-40 yıl arasında değişimin mutlaka yapılması gerektiğini bildirdiler. 2013 yılında yapımının üzerinden 40 yıl geçecek Boğaziçi Köprüsü'nün bu ağır bakımının yapılması için, 2013'ten sonra en fazla 2 yıllık bir erteleme daha yapılabilecek. Bakım sırasında Boğaziçi Köprüsü yaklaşık 1 yıl boyunca tamamen kapatılacak. Çelik halatlar değiştirilirken, depreme karşı güçlendirme çalışması da yapılacak. 200 milyon lirayı bulacak bakım sırasında trafik tam anlamıyla felç olacak.



FSM yükü kaldıramaz





Boğaziçi Köprüsü'nün ağır bakımı sırasında, İstanbul'un her iki yakası arasındaki geçiş yapan günlük 550-600 bin araç için tek alternatif Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olacak. Bu durumda İstanbul'un en büyük sorunu olan trafik, bakım çalışması nedeniyle içinden çıkılmaz hale gelecek.





Bakım sırasında yaşanacak trafik sorununun çözümü için bütün alternatifleri gündemine alan Ulaştırma Bakanlığı'nın ilk hedefi bakımdan önce 3. Köprü'yü hizmete sokmak olacak. Bunun için 414 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyol Projesi etaplara ayrılacak. 3. Köprü ve 70-100 kilometrelik bağlantı yollarının yapımı özkaynak ile gerçekleştirilecek.





Köprünün 1 milyar dolara, bağlantı yollarının ise 1.5 milyar dolara malolması bekleniyor. Kaynak için Maliye Bakanlığı ile görüşmelere başlayan Ulaştırma Bakanlığı yönetimi, kaynak sorununu çözerek, köprünün ihalesini gerçekleştirip, bu yıl içinde ilk kazmayı vurmayı planlıyor.





Köprü ihalesinin yapıldıktan sonra inşaat yaklaşık 30 ayda tamamlanacak. Böylece Boğaziçi Köprüsü'nün ağır bakımı için 2 yıllık erteleme opsiyonunu da sonuna kadar kullanacak olan Ulaştırma Bakanlığı, bakımdan önce 3. Köprü'yü hizmete sokarak kâbus senaryosunu ortadan kaldırmak istiyor.





3. Köprü'nün hizmete girmesinin ardından kamyon ve tır trafiği tamamen bu köprüden gerçekleştirilecek. Bakım sırasında tek alternatif haline gelecek olan 2'nci Köprü'nün yükü de yönlendirmeler ve ucuz geçiş teşvikleriyle hafifletilecek.



Marmaray rahatlatacak





Ulaştırma Bakanlığı ayrıca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yükünün hafifletilmesi için 2013 sonunda Marmaray'ı hizmete sokmayı planlıyor. Marmaray'ın devreye girmesiyle ilk etapta günlük 1 milyon yolcu iki yaka arasında geçiş yapacak.





2015 yılında ise Marmaray'ın günlük yolcu kapasitesi 1.5 milyon olacak. Üsküdar-Sirkeci arasındaki geçişler 4 dakikada gerçekleşecek. Marmaray'ın açılmasıyla birlikte araçlarıyla köprüyü kullananların büyük bölümünün, araçları yerine trenleri kullanması bekleniyor. Bu da iki yaka arasındaki geçişlere kısmi bir rahatlama sağlayacak.





Köprünün alternatifi olarak gösterilen otomobillerin geçeceği tüp geçiş ise 5 yıl sonra hizmete girecek. Bu nedenle Boğaziçi Köprüsü'nün bakımı sırasında, lastik tekerlekli tüp geçiş projesi alternatif olmayacak. Bakım sırasında iki yaka arasındaki araç geçişleri için denizyolu alternatifi için arabalı vapurların sayısı ve seferleri de artırılacak.