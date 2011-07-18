Üçüncü köprü ihalesi ertelendi

T24 - Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, İstanbul Boğazı'na 3. köprü yapılmasını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için şartname satın alan firmaların erteleme talebinde bulunduklarını belirterek, ihaleyi yıl sonuna yakın bir tarihe ertelemeyi düşündüklerini bildirdi.



Turhan, "Şartname satın alan firmaların erteleme talepleri var. İhaleyi yıl sonuna yakın bir tarihe ertelemeyi düşünüyoruz. Sürenin bir yıl, altı ay, dört ay uzatılmasını isteyen firmalar var ama biz bu yıl içinde ihaleyi bitirmeyi istiyoruz" diye konuştu.

Turhan,"Bugüne kadar Türkiye'den 7, Japonya'dan 4, Rusya'dan 2, İspanya, Avusturya ve İtalya'dan birer olmak üzere toplam 16 firma şartname satın aldı" dedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, projeyi daha detaylı incelemek isteyen bazı yatırımcılar, 23 Ağustos olan ihale tarihinin ertelenmesi için Ulaştırma Bakanlığı’na talepte bulunmuş, bakanlık da erteleme taleplerini incelemeye almıştı.





ŞARTNAME ALAN ŞİRKETLER



-Kolin İnşaat (Türkiye)

-Park Holding (Türkiye)

-Mapa (Türkiye)

-Cengiz İnşaat (Türkiye)

-STFA (Türkiye)

-Yüksel İnşaat (Türkiye)

-Varyap İnşaat (Türkiye)

-IHI (Japonya) I Obayashi (Japonya)

-Mitsubishi (Japonya)

-Mos Metroj Troy (Rusya)

-NPO Mostrovik (Rusya)

-Astaldi (İtalya) -Stradag (Avusturya)

-SCC (İspanya)





