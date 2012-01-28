-Üçüncü Köprü için yeni ihale 5 Nisanda ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - İstanbul'a yapılacak 3'üncü Boğaz Köprüsü dahil Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy Kesimi'nin yapım, işletim ve devri işine ait yeni ihale tarihi 5 Nisan 2012 olarak belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihale duyurusuna göre, Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy kesimi, ''yap-işlet-devret'' modeli kapsamında kapalı teklif alma usulü ile ihale edilecek. İhalede geçici teminat tutarı 15 milyon lira olarak belirlenirken, istekliler 2 Şubat 2012 tarihinden itibaren 100 bin lira bedel karşılığında ihale dosyası satın alabilecek. İhale, 5 Nisan 2012 tarihinde saat 14.30'da Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılacak. Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 14.00'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığına elden veya posta ile teslim edilecek. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecek. -İhale süreci- Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, ilk olarak 8 Mart 2011 tarihinde ilan edilmiş ve Yap-İşlet-Devret Modeli ile 23 Ağustos 2011 tarihinde ihalesinin yapılacağı açıklanmıştı. İstanbul Boğazı'na 3. köprü yapılmasını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için şartname satın alan firmaların erteleme talebinde bulunmaları üzerine ihale tarihi 10 Ocak 2012'ye ertelenmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü, proje ile ilgili, yatırımcının üstleneceği kamulaştırma bedelinde önemli bir değişiklik yapmış, proje kapsamında gündeme gelecek kamulaştırma işlemlerinde yatırımcı yükümlülüğü, 950 milyon liradan önce 700 milyon liraya, ardından 400 milyon liraya çekilmişti. İhale Komisyonu ihalenin yapılacağı 10 Ocak 2012 tarihinde, teklif gelmediği için ihalenin iptal edildiğini duyurmuştu. İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprü üzerinden Adapazarı'nı Tekirdağ'a bağlayacak 414 kilometre uzunluğunda ve 5 milyar dolarlık Kuzey Marmara Otoyol Projesi, 421 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi'nden sonra Türkiye'nin en büyük ikinci Yap-İşlet-Devret projesi konumunda bulunuyor.