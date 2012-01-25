-Üçüncü köprü için teklifler Nisan'da İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, çok kısa bir süre içinde, nisan ayı gibi üçüncü köprü için tekliflerin alınacağını belirterek, ''Bu yıl içinde inşallah köprünün inşaatına ve bağlı yolların inşaatına başlamış olacağız'' dedi. Yıldırım, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Ocak ayı Meclis toplantısındaki konuşmasında, Birinci Boğaz Köprüsü'nün 40. yılını doldurduğunu hatırlatarak, ''Haberler çıktı, 'Köprü 8-9 ay, 1 yıl kapanacak' diye, kıyamet koptu. Meğerse köprüyü ne kadar çok seviyormuş İstanbullu. 'Yapılmasın' diye bağıranlar, şimdi 'köprü kapanmasın' diye bağırıyor. Bu bir tezat. Aslında İstanbullular bu köprünün 1 gün bile kapanmasına tahammül edemez. Bu bile sadece, üçüncü köprünün ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğun gösterir'' diye konuştu. 1 yıl için İstanbul'da trafikte sabah ve akşam saatlerinde köprü geçişinde fazladan yakılan yakıt miktarının 3 milyar lira, buradaki zaman kaybından oluşan işgücü kaybının 500 milyar lira olduğunu kaydeden Yıldırım, her yıl İstanbul'da köprülerde yaşanan trafik sıkışıklığı nedeniyle 3,5 milyar liranın kaybolduğunu, bunun köprünün fiyatından fazla olduğunu söyledi. Yıldırım, şöyle devam etti: ''Köprüye harcayacağımız paranın neredeyse 2 katına yakınını boşuna yakıyoruz. Hesap ortada. Üçüncü köprüyü yapıyoruz. Teklif gelmedi. Teklif gelmemesi, ne krizden ne belirsizlikten. Teklif gelmemesinin nedenlerini de biliyoruz. Biraz ihale şartları, biraz diğer başka teknik konular... Düzeltildi. Şimdi bu projeyi ikiye ayırdık. Bir kısmını özkaynakla, bir kısmını kamu-özel ortaklığıyla yapıyoruz. Dolayısıyla, çok kısa bir süre içinde herhalde Nisan ayı gibi tekrar burada teklifleri alacağız ve bu yıl içinde inşallah köprünün inşaatına ve bağlı yolların inşaatına başlamış olacağız.'' -Bilgi toplumu için FATİH Projesi yeter- Türkiye'nin bilgi toplumuna erişmesi için tek başına FATİH Projesinin yeteceğini dile getiren Yıldırım, ''Bu, Türkiye'nin bilişim, bilgi toplumuna dönüşüm projesidir. Yerli üretimi, hem yazılımda hem donamımda artıracak şartlar oluşuyor'' dedi. Yıldırım, İstanbul'da havaalanı, üçüncü köprü, otoyol, Kanal İstanbul gibi büyük projelerin hayata geçmeye başladığını söyledi. Konuşmasının ardından üyelerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, üyelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin şikayetler üzerine, ''Türk Ticaret Kanunu çıksın diye başımızın etini yediniz. Kanun çıkınca kıyamet kopuyor, anlamıyorum bu işi. Bunların çıkmasını isteyen sizin sivil toplum örgütleriniz. Bakmadınız mı o kanuna? Bu, teknik bir kanun'' dedi. Yıldırım, altyapı yatırımlarında yerli katkının artması için inisiyatif kullandıklarını ancak burada zorluklar olduğunu dile getirerek, zorlukların geçmişten gelen alışkanlıklar olduğunu, yabancı ürünlere daha fazla itibar edildiğini kaydetti. Bu arada, Binali Yıldırım, konuşması sırasında, kendisini telefonla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığını söyledi. Yıldırım, kürsüden ayrılmadan Başbakan Erdoğan ile telefonla görüştü. Görüşmesinin ardından Yıldırım, Başbakan Erdoğan'ın selamını İSO üyelerine iletti.