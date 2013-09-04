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Ekonomi

Üçüncü köprü için 2,3 milyar dolarlık kredi anlaşması

3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için yedi bankanın katılımı ile dokuz yıl vadeli 2,3 milyar dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalandı

04 Eylül 2013 14:20

Üçüncü köprünün finansmanı için yedi banka ile 2,3 milyar dolarlık kredi sözleşmesi imzalandı.

IC İçtaş ve Astaldi Konsorsiyumu ICA tarafından yapımına başlanan İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprüyü de kapsayan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için yedi bankanın katılımı ile dokuz yıl vadeli 2,3 milyar dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalandı.

Şirketin gönderdiği basın bültenindeki bilgilere göre kredi sözleşmesi 29 Ağustos 2013 tarihinde imzalandı.

Finansman, Garantibank International, Garanti Bankası GARAN, Halk Bankası HALKB, İş Bankası ISCTR, Vakıflar Bankası VAKBN, Ziraat Bankası ve Yapı ve Kredi Bankasının YKBNK katılımı ile karşılanacak.

Yap, işlet, devret modeli ile gerçekleştirilecek projenin işletmesi, yatırım süresi dahil olmak üzere, 10 yıl 2 ay 20 günlük süre ile konsorsiyum şirketi ICA tarafından üstlenilecek.

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