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Üçüncü köprü bağlantı yollarında inşaat durdu

İstanbul'a yapılan üçüncü boğaz köprüsü bağlantı yollarında çalışan işçiler, paralarının ödenmediği gerekçesiyle şantiye yollarını kapattı

27 Haziran 2014 02:10

Eski Edirne Asfaltı bölgesinden geçen üçüncü köprü bağlantı yolunda çalışan işçiler, paraları ödenmediği gerekçesiyle, iş makineleri ve kamyonlarıyla toprak yığarak, şantiye yolunu kapattı.

Hürriyet'in haberine göre, paraları ödenmediği takdirde yolu açmayacaklarını belirten işçiler, “Üçüncü köprü inşaatı bağlantı yolu şantiyesinde çalışıyoruz. Burada 100'ün üzerinde işçi vardı. Para vermeye vermeye burada kimse kalmadı. 4-5 aydır paralarımız ödenmiyor. Bize hep, ' Bugün git, yarın gel' deniliyor. Bizi dolandırıyorlar. Ödeme yapmadıkları için araçlarımız da yatıyor. Çalıştırmaya çalıştırmaya araçlar çürüdü. Burada para alamayınca, oradan buradan borçlanıyoruz. Başka işe de gidemiyoruz. Böyle boşta bekliyoruz. Para ödemedikleri gibi, sigortalarımızı da kestiler.
Ana firma olan İCA, 'Biz bu işin arkasındayız. Siz çalışın, taşeron firma paranızı ödemezse biz size öderiz' demişti. Şimdi Taşeron firma ile ana yüklenici firma arasında anlaşmazlık çıkmış. Onların anlaşmazlığı sonucu biz mağdur olduk. Bize ödeme yapılmıyor. Hafriyat işini alan taşeron firmanın hiçbir araç gereci yok. Bir kazması olmayan adama milyon metre hafriyat vermişler. Adamlar gelmiş, birine selam vermişler, iş almışlar. Ama bakıyorsun, işi yapan bizleriz. Ama parayı alamayan da bizleriz. Bizim sırtımızdan para kazanıyorlar. Üçüncü köprü yolları inşaatında çalışan diğer şantiyelerdeki arkadaşlar da paralarını alamadılar. Biz bu yüzden şantiye yolunu kapattık. Toplamda 1 milyon lira alacağımız var. Paramız ödenmeden de bu yolu açmayacağız. Bu ülkede kamyoncunun sırtına basıp zengin olan binlerce insan var. Yetkililer istesin, bu milletin parası internet tuşuna basılarak 'tık' diye ödenir" dediler.

 

'Paralarını ödeyeceğiz'

 

Hafriyat işini alan taşeron firma İDB'nin yetkilisi Bayram İşbilir ise işçilere ödeme yapmadıklarını doğrulayarak, “Ödemeyi yapamadık. Çünkü mevcut önümüzde bir işimiz var. Proje, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından durduruldu. Şimdi önümüz açıldı. Dolguyu yapıp ödemelerimizi yapacağız. Yani bir projeden para gelecekti, gelmediği için de ödeme yapamadık" diye konuştu.

Öte yandan, polis ekipleri de şantiye alanına gelerek güvenlik önlemi aldı.

 

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üçüncü köprübağlantı yollarıişçi

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