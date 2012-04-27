T24 LogoT24 Logo
Gündem

3. KCK iddianamesi mahkemeye gönderildi

İddianamede 36'sı tutuklu 44 sanık yer alıyor. Sanıklardan birçoğu gazeteci

27 Nisan 2012 18:03

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında gazetecilerin de bulunduğu 36'sı tutuklu 44 şüpheli hakkında hazırlanan 3'üncü iddianame, özel yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında gazetecilerin de bulunduğu 36'sı tutuklu 44 şüpheli hakkında hazırlanan 3'üncü iddianame, özel yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar tarafından hazırlanan 800 sayfalık iddianamede, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 36'sı tutuklu 44 şüphelinin "KCK'nın basın komitesi yapılanmasında yer aldıkları"na yönelik suçlamalar bulunduğu öğrenildi.

İddianamede, şüphelilerin "terör örgütü yöneticisi olmak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmalarının istendiği bildirildi. Dava dosyasının, 102 klasörden oluştuğu kaydedildi.

ETİKETLER

KCKiddianame

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24