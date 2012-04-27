3. KCK iddianamesi mahkemeye gönderildi

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında gazetecilerin de bulunduğu 36'sı tutuklu 44 şüpheli hakkında hazırlanan 3'üncü iddianame, özel yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında gazetecilerin de bulunduğu 36'sı tutuklu 44 şüpheli hakkında hazırlanan 3'üncü iddianame, özel yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar tarafından hazırlanan 800 sayfalık iddianamede, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 36'sı tutuklu 44 şüphelinin "KCK'nın basın komitesi yapılanmasında yer aldıkları"na yönelik suçlamalar bulunduğu öğrenildi.

İddianamede, şüphelilerin "terör örgütü yöneticisi olmak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmalarının istendiği bildirildi. Dava dosyasının, 102 klasörden oluştuğu kaydedildi.