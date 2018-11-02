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Üçüncü kattan düşen Muhammed için umutlu bekleyiş sürüyor

TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 3'üncü kattaki evinin penceresinden sarkarken beton zemine düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Muhammed Toprak'ın tedavisi sürüyor

02 Kasım 2018 15:54

TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, 3\'üncü kattaki evinin penceresinden sarkarken beton zemine düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Muhammed Toprak\'ın tedavisi sürüyor.
Olay, dün saat 10.30 sıralarında, Turgutlar Mahallesi Çağlayan Sokak\'taki binada meydana geldi. Uyuduğu sırada evde yalnız bırakıldığı öğrenilen Muhammed Toprak, uyanınca evde dolaşıp, açık olan pencereden sarktı. Küçük çocuk, yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü. Muhammed Toprak\'ın düştüğünü gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Muhammed Toprak, yapılan ilk müdahale sonrası Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Toprak\'ın tedavisi devam ediyor. Çocuğun ev hanımı annesi Macide Toprak ve belediyede çalışan babası Kazım Toprak\'ın ise umutlu bekleyişi devam ediyor.

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