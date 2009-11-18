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Üçüncü ihbar mektubu savcılara gitmemiş

Üçüncü ihbar mektubunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşmadığı bildirildi.

18 Kasım 2009 02:00

T24 - Üçüncü ihbar mektubunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşmadığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3'üncü ihbar mektubuyla ilgili açıklama yaptı.

Yetkililer, böyle bir belgenin gerek soruşturmayı yürüten savcılara gerekse İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın herhangi bir birimine bugüne kadar ulaşmadığını bildirdi.

Gazetelerde yer alan haberlerde üçüncü ihbar mektubunun çok sayıda belgeyle birlikte savcılarla birlikte Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a da gönderildiği iddia edilmişti.

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