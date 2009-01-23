Üçüncü iddianame yolda

Ergenekon'da 11. dalga

11. dalganın kaynağı Şahin'in S-1 belgesi

Sendikalı Kavlak da Emniyet'te

Sivas'ta 5 kişi serbest

11 kişi İstanbul'a getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı, "Ergenekon" soruşturması kapsamında aralarında polis ve muvazzaf subayların da bulunduğu 25 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Çolakkadı, "Ocak ayından itibaren gözaltına alınanlar hakkında üçüncü bir iddianame hazırlanacak" dedi.Çolakkadı, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde basın mensuplarının soruları üzerine, soruşturmayı yürüten 4 savcının müşterek talebiyle mahkemeden alınan izin doğrultusunda çeşitli illerde operasyon yapıldığını söyledi.Operasyonunun eş zamanlı olarak yapıldığını ifade eden Çolakkadı, "Soruşturma kapsamında, dün akşam itibarıyla aralarında polis ve muvazzaf subayların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı" dedi. Çolakkadı, gözaltına alınanların İstanbul'da olduğunu belirterek, "Gözaltına alınanlar yarından itibaren adliyeye getirilecek" diye konuştu.Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Avukatı ile Vatan Caddesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine gelen Kavlak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Haberi televizyonlardan aldım. Ben de bir çay içmeye geldim" dedi.Kavlak ve avukatı daha sonra Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu kata çıktı.Pevrul Kavlak'ın, "Ergenekon" soruşturmasını yürüten savcıların istemi ve mahkeme kararı doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gözaltına alınanlar arasında yer aldığı bildirilmişti.Böylece, gözaltı sayısı 11'i polis, 8 muvazzaf asker olmak üzere toplam 26 oldu.Bu arada, Sivas'ta gözaltına alınan 9 kişiden 5'i emniyetteki ifadelerini ardından serbest bırakıldı.Sivas Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda gözaltına alınan Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde görevli öğretim üyesi F.H, araştırma görevlisi O.D. ile M.B. ve H.İ'nin sorgusu sürüyor.Bu arada, soruşturma kapsamında F.A. ve A.T.T'nin İstanbul'da, R.E'nin Ankara'da gözaltına alınarak Sivas'a getirildiği bildirildi.Şüphelilerin yarından itibaren adliyeye çıkarılması bekleniyor.Ergenekon soruşturması kapsamında dün Kahramanmaraş, Elazığ, Ankara ve Antalya'da gözaltına alınan 11 kişi de İstanbul'a getirildi.Ankara'da gözaltına alınan, aralarında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek ve araştırmacı Erhan Göksel'in de bulunduğu 5 kişi, Kahramanmaraş'tan 3 polis, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Ayhan Atabek ve Antalya uçağından ise Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Amiri S.K. ve polis memuru F.S.'de polisler eşliğinde İstanbul'a getirildi.Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan 3 polis ile Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Ayhan Atabek de uçakla İstanbul'a getirildi.