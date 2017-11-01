Üçüncü havalimanı göçü; 150 bin kişi taşınacak!

Üçüncü havalimanının açılmasıyla birlikte emlak piyasası hareketlendi. En az 150 bin kişi daha İstanbul'un kuzeyine taşınacak.

Hürriyet'ten Uğur Cebeci'nin "150 bin kişi göçe hazırlanıyor" başlığıyla (1 Kasım 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Üçüncü havalimanının iskeleti ortaya çıkmaya başladı. Pistlerin biri neredeyse tamam, diğerinde de çalışmalar sürüyor. Terminal binasında işler hızlı yürüyor. Ama diğer yapılaşma henüz yeterli hıza ulaşmadı. İlan edilen 29 Ekim 2018. Hadi olmadı, 2019 ilk çeyreği içinde açılır gibi. Yani başlangıçta temsili bir iki uçak iner kalkar ama ana taşıyıcı Türk Hava Yolları’nın (THY) topyekûn gelişi biraz uzar.

Geniş bir yelpaze var



Şimdiden aileleri ile birlikte belki 150 bin kişi bir göçe hazırlanıyor. Üçüncü havalimanı yakınında ev alanlar, kiralık bakanlar, taşınma planları yapanlar çok. Çocuklarının okullarını planlayanlar, alıştıkları semtlerden kopmak istemeyenler, kararsızlar, kuzeydeki bölgelere gidip gelerek bir hareket başlattılar. Pilotundan kabin memuruna, teknisyenden mühendislere, havalimanında çalışacak personel gelirlerine göre geniş bir yelpazede ev arıyorlar. Kuzey bölgedeki yerleşim yerleri değişik gelir gruplarına göre konut sunabilen bir yapıda. Kiralıklar kadar satılıklar da var. İnşaat firmaları, bu bölgelerde yaptıkları işleri tamamlamak için hızlandılar.



Üçüncü havalimanında çalışacak olanlar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün iki yakasına da yerleşecekler. Her gün uzun bir yol gitmek istemeyenler ciddi alıcı ya da kiralayıcı olanlar özellikle hafta sonları yollara dökülüyorlar.



Elbette bu arada göçün gelişini gözleyen satıcılar fiyatları yukarı çekiyorlar. Ama yine de konut satışındaki genel durgunluk bu bölgelerde ev arayanların lehine görünüyor.

Ana yaşam üssü olacak



Üçüncü havalimanı ulaşımı ise henüz tam net değil. Metro bağlantısı için çalışmalar sürüyor. Bitiş tarihleri belli değil. Kuzey Marmara otoyolu zaten hazır. Üçüncü havalimanına bağlantı yolu yılbaşında açılıyor. Bir yandan liman da yapılıyor. Deniz yolu ile bir ulaşım nasıl olur bilinmiyor. Müthiş göç, gelecek yılın sonundan itibaren kitlesel bir hareket meydana getirecek. Havalimanında çalışanların dışında elbette, yolcular büyük bir hareketlilik oluşturacak. İstanbul’un kuzeyi sayfiye yerinden ana yaşam üssüne dönecek.