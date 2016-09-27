Üçüncü havalimanı bitmeden ödül kazandı

Sadece ilk etabı 90 milyon yolcu kapasiteli olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda (3. havalimanı) 250 havayolu şirketi uçacak. İlk etabı açıldığında günde 2 bin uçağın inip kalkacağı yeni havalimanı henüz tamamlanmadan lale çiçeğinden ilham alınan Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binası tasarımı ile uluslararası ödül kazandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı’na 250 ayrı havayolu şirketi uçacak. İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu, yaptığı açıklamada, 3. havalimanının inşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, özellikle yaz aylarında gece-gündüz durmadan 3 vardiya çalıştıklarını dile getirdi. Havalimanının ilk etabını, belirtilen tarih olan 26 Şubat 2018’e yetiştirmek için gecelerini gündüzlerine kattıklarını söyleyen Akçayoğlu, terminal binasının kaba inşaatını bir an önce bitirmek istediklerini dile getirdi.

Akçayoğlu, 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etap için yapımı süren terminal binasının 1.3 milyon metrekare olacağını kaydederek, “Ben rahat bir şekilde 110 milyon yolcu kapasitesini kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü şu anda yıllık 60 milyonun üzerinde yolcuyu ağırlayan Atatürk Havalimanı terminal binası 350-400 bin metrekarelerde” dedi. Akçayoğlu, ilk etap için 6 milyar Euro harcanacağını ifade ederek, halihazırda bunun KDV ile birlikte 2.4 milyar Euro’sunun harcandığını belirtti. Havalimanının en zor etaplarının yapıldığını dile getiren Akçayoğlu, aylık yüzde 4 gibi bir ilerleme sağlamayı amaçladıklarını, şu anda fiziki olarak havalimanı inşaatının yüzde 30’unun tamamlandığını anlattı. Akçayoğlu, pistlerin yapımının hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydederek, 1 No’lu pistin ortaya çıktığını, yakında asfaltının başlayacağını söyledi. Atatürk Havalimanı’nda bayram tatilinin son günü olan 18 Eylül’de bir günde bin 500 uçak iniş kalkışıyla yeni bir rekor kırıldığını hatırlatan Akçayoğlu, “Biz ilk fazı hizmete açtığımızda günde 2 bin uçak iniş kalkış yapabilecek” dedi.

350 destinasyon

Akçayoğlu, İstanbul Yeni Havalimanı’ndan dünyanın farklı noktalarında 350’den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirileceğini belirterek, havalimanının böylece dünyanın en büyük HUB’larından biri olacağını vurguladı. Akçayoğlu, havalimanının 18 bin araç ile Avrupa’nın en büyük otoparkına sahip olacağının altını çizerek, şu anda 18 bin 500 olan çalışan sayısının gelecek yıl bu dönemde 30 bin kişiye ulaşacağını, işletmeye açıldığında 100 bin kişiye yeni direkt iş imkanı sağlayacağını ifade etti. Akçayoğlu, havalimanına ulaşımın alternatifli olacağını dile getirerek, Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro Hattı’nın yakında ihalesinin yapılacağını anımsattı. D-20 yeni karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’ndan havalimanına çok rahat ulaşılabileceğini kaydeden Ayçayoğlu, buralardan bağlantı yollarının yapımının devam ettiğini belirterek, şehir merkezine rahatça ulaşılabileceğini bildirdi.

Kule ödül aldı

İstanbul Yeni Havalimanı (İYH) Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binası, 370 proje arasında yapılan değerlendirme sonucunda “2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü”ne layık görüldü. Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından düzenlenen yarışmanın ödülleri Atina’da sahiplerini buldu. Yarışmanın bu yılki büyük ödülünü İYH, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binası ile kazandı. İYH’nin 2015 yılında açtığı yarışma sonucu Türk-İslam kültürünün ve İstanbul’un kültürel mirasının önemli motiflerinden lale çiçeğinden ilham alınarak yapılan, Pininfarina ve AECOM imzasını taşıyan tasarım aldı. Ödülü Atina’da düzenlenen törende İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu, Pininfarina ve AECOM yöneticileri ile birlikte aldı. Öte yandan 43 ülkeden 132 yapı tasarımlarıyla ödüle layık görüldü.