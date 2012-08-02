Üçüncü havaalanının yeri belli oldu, çalışmalar başladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, "Havalimanının yeri belli. İstanbul'un kuzeyinde, Avrupa yakasında Karadeniz'e yakın yerlerde. Yüzde 80'i kamu arazisi. Kalan yüzde 20 için kamulaştırma işlemleri başladı" dedi.

Türk Telekom'un Ahlatlıbel tesislerinde basın mensuplarıyla iftarda biraraya gelen Yıldırım, iftar sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

3. köprü ile ilgili soru üzerine Yıldırım, 3. köprü ile ilgili sözleşme çalışmalarının başladığını, yüklenici firmaya tebligat yapıldığını söyledi.

Yıldırım, “Bizim açımızdan sözleşme imzalansın ya da imzalanmasın köprünün yapımına ilişkin süreç başlamış oldu” dedi.

Yüklenici firmanın arazide etütler ve sondaj çalışmaları yaptığını bildiren Yıldırım, hesaplamalar yapıldıktan sonra kulelerin çıkacağı temel kısmında çalışmalara en geç gelecek yılın başında başlamayı hedeflediklerini söyledi.



Havalimanının yeri belli



İstanbul'a yapılacak 3. havalimanının yerinin ve çalışmaların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Yıldırım, çeşitli yerlerin konuşulmasının doğal olduğunu, bunların bir kısımının arsa spekülatörleri tarafından ortaya atıldığını, kendilerinin de doğru yeri bulabilmek için etüt çalışmaları yaptıklarını anlattı.

3. havalimanının yapılacağı yerle ilgili kamulaştırmaya başlandığını, yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını ifade eden Yıldırım, “YPK kararı çıkma aşamasında. Hedefimiz yetişirse ağustos ayı içinde ihale ilanına çıkmak. Her şey yolunda giderse bu sene içinde ihaleyi yetiştirip yapım için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Havalimanının birinci etabını 2015 yılında tamamlamayı öngördüklerini belirten Bakan Yıldırım, 150 milyon kapasiteye sahip olacak havalimanının, ilk etabının 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Seçtikleri alanın yüzde 80'lik kısmının kamu arazisi olduğunu, yüzde 20'lik kısmı için kamulaştırma bedeli olacağını belirten Yıldırım, “Havalimanının yeri belli. İstanbul'un kuzeyinde, Avrupa yakasında Karadeniz'e yakın yerlerde” dedi.



'Biz eser yapalım, isim bulmak kolay'



Atatürk Havalimanı'nın kira sözleşmesinde 3. havalimanının yapımıyla ilgili bağlayıcı bir maddenin olup olmadığı sorusuna Yıldırım, Atatürk Havalimanı'yla 2021 yılına kadar kira sözleşmesinin devam etiğini, 3. havalimanı açıldıktan sonra da kira sözleşmesinin iptalinin söz konusu olmadığını söyledi.

Yeni YİD sözleşmesinde bütün bu hususların dikkate alındığını belirten Yıldırım, hem yeni havalimanının fizibil olmasını hem de Atatürk Havalimanı işletmesinden doğan yükümlülükleri yerine getirmede bir sorun yaşanmamasına çalışıldığını kaydetti.

Bu konuda bir kaç opsiyon üzerinde çalışıldığını ifade eden Yıldırım, “Herhalde en uygun olanı kalan süre içinde buradaki kiracıya hakkı olan ödemeleri yapmak. İşin güzel tarafı trafik garantimiz yok. Artan trafiği de dikkate alarak paralel olarak hem Atatürk Havalimanı hem de yeni havalimanı çalışacak. Sonrasında Atatürk Havalimanı kapanmayacak, biraz fonksiyonu değişecek. Şehiriçi butik havalimanına dönüştürülerek, görevi devam edecek. Biz bu kiradan mahrum kalmak istemiyoruz. Buranın işletmecisinin bu kirayı ödeyebilecek imkan ve kapasitede olmasını da gözetmemiz lazım” diye konuştu.

3. havalimanı ve 3. köprüye verilecek isimlerin sorulması üzerine Yıldırım, isminin acelesinin olmadığını, zamanı geldiğinde ismin bulunacağını söyledi. Gerekirse bir anket yapıp vatandaşa sorabileceklerini ifade eden Yıldırım, “Biz eser yapalım, isim bulmak kolay. Yapılacak esere bakmak lazım. Eser mi önemli isim mi? “ diye sordu.