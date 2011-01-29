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Spor

ÜÇÜNCÜ GÜN SONUNDA EN FAZLA MADALYA RUSYA'NIN ERZURUM (A.A)

29 Ocak 2011 23:09

-ÜÇÜNCÜ GÜN SONUNDA EN FAZLA MADALYA RUSYA'NIN ERZURUM (A.A) - 29.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda üçüncü gün sonunda en fazla madalyayı Rusya kazandı. Organizasyonda en fazla sporcu ile yer alan Rusya, madalya sıralamasında 6 altın, 2 gümüş ve 3 bronzla ilk sırada bulunuyor. Oyunlarda üçüncü gün sonunda madalya sıralaması şöyle oluştu: Ülke            Altın        Gümüş         Bronz -----------     ------       -----         ----- Rusya             6            2             3 Güney Kore        2            1             3 Çin               1            1             1 Fransa            1            1             - İtalya            1            -             3 Kazakistan        1            -             3 Slovakya          1            -             1 Slovenya          1            -             1 ABD               1            -             - İsviçre           1            -             - Almanya           -            2             - Japonya           -            2             - Kanada            -            2             - Polonya           -            2             -  Bulgaristan       -            1             - Çek Cumhuriyeti   -            1             - Ukrayna           -            1             - Belarus           -            -             1

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