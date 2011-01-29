-ÜÇÜNCÜ GÜN SONUNDA EN FAZLA MADALYA RUSYA'NIN ERZURUM (A.A) - 29.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda üçüncü gün sonunda en fazla madalyayı Rusya kazandı. Organizasyonda en fazla sporcu ile yer alan Rusya, madalya sıralamasında 6 altın, 2 gümüş ve 3 bronzla ilk sırada bulunuyor. Oyunlarda üçüncü gün sonunda madalya sıralaması şöyle oluştu: Ülke Altın Gümüş Bronz ----------- ------ ----- ----- Rusya 6 2 3 Güney Kore 2 1 3 Çin 1 1 1 Fransa 1 1 - İtalya 1 - 3 Kazakistan 1 - 3 Slovakya 1 - 1 Slovenya 1 - 1 ABD 1 - - İsviçre 1 - - Almanya - 2 - Japonya - 2 - Kanada - 2 - Polonya - 2 - Bulgaristan - 1 - Çek Cumhuriyeti - 1 - Ukrayna - 1 - Belarus - - 1