"Üçüncü dünya savaşı çıkarabilirler" demişti; Karadağ'dan Trump'ın açıklamasına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşme sonrasında NATO'yu hedef alan açıklamalarda bulundu. Trump, Karadağ için "Oldukça saldırgan insanların olduğu küçük bir ülke, bir anda kendimizi 3. Dünya Savaşı'nda bulabiliriz" yorumunda bulundu. Bu yorumun üzerine Karadağ’dan, 'barışa katkı yapan' bir toplum olduklarına dair bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Karadağ, sadece Avrupa kıtasında değil tüm dünya çapında, Amerikan askerleriyle Afganistan'da barışa ve istikrara katkı sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Başkan Trump'ın Karadağ ile ilgili sözlerine rağmen Karadağ hükümeti demokrasiye olan bağlılıklarını ve Amerika ile olan daimi ilişkilerini korumakta kararlı olduklarını vurguladı. "Günümüz dünyasında ne kadar büyük ya da küçük olduğunuz değil, özgürlük, dayanışma ve demokrasiye verdiğiniz değeri ne kadar yücelttiğiniz önemli" denilen Karadağ açıklamasında, bu açıdan bakılırsa Karadağ ve ABD arasındaki ittifakın güçlü ve daimi olduğu da belirtildi.

Karadağ NATO'ya geçen yıl katılmıştı. Balkan ülkesinin NATO'ya katılma kararına Rusya tepki göstermişti. Karadağ, ittifaka katılmasının ardından Batı ülkeleriyle daha sıkı bağlar kurarken, Rusya ile ilişkileri gerginleşmişti.

Trump ne söylemişti?

Başkan Donald Trump, pazartesi günü Fox News kanalına verdiği söyleşide, NATO'yu bir kez daha eleştirmişti. Trump, NATO'nun varlığını tekrar sorgularken Karadağ halkının oldukça saldırgan olduğunu ve 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabileceklerini belirtmişti. Söyleşi, Trump'ın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Putin'le olan görüşmesi sonrasında yapılmıştı.

NATO’nun sorumlulukların ele alındığı söyleşiyi yapan gazeteci Tucker Carlson Trump'a "Karadağ saldırıya uğrarsa neden kendi oğlunun bu ülke için savaşmaya gitmesi gerektiğini" sormuştu. Trump da bu zorunluluğu sorguladığını belirtti ve Karadağ için "oldukça saldırgan insanların olduğu küçük bir ülke" yorumunda bulunmuştu.

Trump sözlerine, "Daha da saldırganlaşabilirler ve bir anda kendimizi 3. Dünya Savaşı'nda bulabiliriz" diyerek devam etmişti. Trump 2017'de göreve geldiğinden beri NATO ittifakını sorgulamaya devam ediyor ve diğer ülke üyeleri eleştirmekten kaçınmıyor.