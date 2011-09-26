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Spor

Üçüncü bölgede üretken olamadık ORDU (A.A)

26 Eylül 2011 00:39

-Üçüncü bölgede üretken olamadık ORDU (A.A) - 25.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Orduspor'da, teknik direktör Metin Diyadin, ''Maçın ilk bölümünde iyi organize olduk, ancak üçüncü bölgede çok üretken olamadık'' dedi. Diyadin maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, ön tarafta üretken olamadıklarını belirterek, ''Samsunspor özellikle uzun toplarla tehlikeli olmaya çalıştı. Maçı her iki takım da kazanabilirdi, her iki takımın da pozisyonları oldu. Takım savunmasını iyi yapmamız önemliydi. Bu hafta topun bizde biraz daha fazla kalmasını sağladık, ancak üçüncü bölgede iyi organize olmadığımız, orada sıkıntı olduğu için gol bulamadık. Sonucunda da maç berabere bitti'' diye konuştu. Samsunspor teknik direktörü Vladimir Petkoviç ise maçın tipik bir derbi karşılaşması olduğunu dile getirdi. Oyunun belli kısımlarında iki takımın da galip gelebilmek için gayret gösterdiğini vurgulayan Petkoviç, ''İlk defa gol yemeden bir maç bitirdik. Oyunun güzel bir tarzda olduğunu söyleyemeyiz çünkü özellikle ilk yarıda hep uzun toplarla oynamak zorunda kaldık. Bu da oyunun güzelliğini bozdu'' dedi. İkinci yarıda daha iyi oynamaya çalışan, topa daha fazla hakim olmak isteyen bir takım olduklarını ifade eden Petkoviç, sözlerini ''Bu da sonuç itibarıyla iki ayrı devrenin oluşmasına neden oldu. İki takım da ortaya koydukları oyun için birer puanı hak etti'' diyerek tamamladı.

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