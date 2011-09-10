-Üçüncü aramada yakalandılar KOCAELİ (A.A) - 10.09.2011 - Van'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünde ''uyuşturucu olduğu ihbarı'' yapılması üzerine Elazığ ve Malatya'da aranan ancak herhangi bir suç unsuru bulunamayan otobüste, Kocaeli'deki kontrollerde 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van'dan İstanbul'a doğru yola çıkan bir seyahat firmasının ait 34 HS 0020 plakalı yolcu otobüsünde ''uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı'' üzerine önce Elazığ ardından Malatya'da durdurulan araç, polis ekiplerince arama yapıldı. Ancak herhangi bir suç unsuru bulunamayan otobüsün yoluna devam etmesine izin verildi. Aynı ihbarın Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne de gelmesi üzerine başlatılan çalışma kapsamında Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne uğrayan otobüsteki yolcular indirildi. Daha sonra emniyetin otoparkına çekilen otobüste yapılan aramada, oluşturulan gizli bölmelere konulan 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili otobüsün şoförleri H.O. ve M.H.O. ile muavinleri 13 yaşındaki R.O. ve 16 yaşındaki R.Ö. gözaltına aldı. Zanlılardan 16 yaşındaki R.Ö'nün emniyette verdiği ifadede kaçak sigaraların kendisine ait olduğunu, şoförlerin konudan haberlerinin olmadığını iddia ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen otobüs şoförleri H.O. ve M.H.O. savcıya verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam eden muavinlerin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Bu arada 2. kez kaçak sigara ele geçirilen 550 bin TL değerindeki otobüse el konuldu.