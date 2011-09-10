T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üçüncü aramada yakalandılar  KOCAELİ (A.A)

10 Eylül 2011 16:52

-Üçüncü aramada yakalandılar  KOCAELİ (A.A) - 10.09.2011 - Van'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünde ''uyuşturucu olduğu ihbarı'' yapılması üzerine Elazığ ve Malatya'da aranan ancak herhangi bir suç unsuru bulunamayan otobüste, Kocaeli'deki kontrollerde 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van'dan İstanbul'a doğru yola çıkan bir seyahat firmasının ait 34 HS 0020 plakalı yolcu otobüsünde ''uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı'' üzerine önce Elazığ ardından Malatya'da durdurulan araç, polis ekiplerince arama yapıldı. Ancak herhangi bir suç unsuru bulunamayan otobüsün yoluna devam etmesine izin verildi. Aynı ihbarın Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne de gelmesi üzerine başlatılan çalışma kapsamında Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne uğrayan otobüsteki yolcular indirildi. Daha sonra emniyetin otoparkına çekilen otobüste yapılan aramada, oluşturulan gizli bölmelere konulan 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili otobüsün şoförleri H.O. ve M.H.O. ile muavinleri 13 yaşındaki R.O. ve 16 yaşındaki R.Ö. gözaltına aldı.  Zanlılardan 16 yaşındaki R.Ö'nün emniyette verdiği ifadede kaçak sigaraların kendisine ait olduğunu, şoförlerin konudan haberlerinin olmadığını iddia ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen otobüs şoförleri H.O. ve M.H.O. savcıya verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam eden muavinlerin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Bu arada 2. kez kaçak sigara ele geçirilen 550 bin TL değerindeki otobüse el konuldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24