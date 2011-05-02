'Ucube'nin dördüncü parçası kesiliyor

T24 - Kars'taki "İnsanlık Anıtı"nın dördüncü parçasının kesim işlemine devam ediliyor.







Üçler Mahallesi'nde 24.5 metre yüksekliğinde, iki betonarmeden oluşan "İnsanlık Anıtı"nın kaldırılması işini alan firma, yağışlı havaya rağmen elmas uçlu makine ile dördüncü parçayı keserek indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, kesilen parçaların numaralandırıldıktan sonra Kars Belediyesinin belirlediği depoya kaldırılacağını ifade ettiler.

Bu arada 350 ton ağırlığında olduğu belirten anıtta şu ana kadar kesilen üç parçanın toplam ağırlığının 68 ton olduğu öğrenildi.



