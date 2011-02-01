'Ucube' heykel için yıkım kararı çıktı

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Kars Belediye Meclisi, 4’karşı 19 oyla "İnsanlık Anıtı"nın kaldırılmasına karar verdi. Anıtın yerine ise tarihi dokuya uygun olarak çevre düzenlemesi yapılacak. Bir önceki belediye başkanı zamanında yapımına başlanan ve sit alanında olduğu belirlenen anıt için 2008 yılı Eylül ayında Bölge Anıtlar Kurulu’ndan inşaatın durdurulması ve yıkılması için de karar çıkmıştı.Mehmet Aksoy heykelin yıkılmasıyla ilgili daha önce şöyle konuşmuştu:''Bu fiziki olarak tabii ki yavaş yavaş yıkılabilir. Ama büyük ihtimalle bu çok uzun zaman sürecektir. 1 yılı, 2 yılı bulacaktır. O kadar zaman içerisinde de bütün dünyada ses getirecektir. Bunun yapılmaması gerekir. Türkiye'nin dünyaya böyle bir imaj vermemesi gerekir. Bu çok üzücü bir şeydir. Yetkililerin, kurumların bu sorumlulukta olmaları gerekir. 3 sene içerisinde bir Koruma Kurulu 5 karar değiştirir mi? (Yıkım kararı var) deniyor, ben buna inanmıyorum. Böyle bir karar yoktu. Bir anda nereden çıkartıldı, imzalandı.''



Mehmet Aksoy: Ben uzaylı mıyım, o heykeli kaçak mı yaptım?





Kars Belediye Meclisi’nin heykelini kaldırma kararını değerlendiren Mehmet Aksoy, AKP’yi sanat üzerinden oy kazanmaya çalışmakla suçladı. Belediye başkanının Mehmet Aksoy ile herhangi bir sözleşmelerinin olmadığı yönündeki açıklamalarına da sert yanıt veren Aksoy şöyle konuştu:

Ben uzaylımıyım nasıl yaptım ben o heykeli. Elimde belgelerim var sözleşmem var. Tek başıma gidip yapmadım, kaçak inşaat yapmadım. Kurul kararı var.

Aksoy heykelin yıkılmasının fiziki olarak çok güç olduğunu yinelerken, “Aslında yıkım kararı değil kaldırma kararı almışlar. Nasıl kaldırılacak merak ediyorum” diye konuştu.

Kıyamet Günü tablosuna başından beri muhalefet eden yeni Papa IV. Paulus ile Michelangelo arasındaki gergin dönemde Fatih’in ünlü sanatçıya kapılarını açtığını hatırlatan Mehmet Aksoy günümüz Türkiyesi’nde ise yöneticilerin sanata bakış açısındaki değişime dikkat çekti.