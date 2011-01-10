'Ucube' anıt yıkılacak mı?

T24 - Başbakan Erdoğan, eski Kars Belediye Başkanı'nın Heykeltraş Mehmet Aksoy'a yaptırdığı 'İnsanlık Anıtı'na 'ucube' diyerek tepki gösterdi. Yeni belediye başkanı Nevzat Bozkuş da anıtı yıkacaklarını açıkladı. Mehmet Aksoy'un Ankara Altınpark'taki "Periler ülkesinde" adlı eserini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yıktırmış, açılan dava sonucu Gökçek, 4 bin lira para cezasına çarptırılıp, heykeli tekrar diktirilmesine hükmedilmişti.







Kars'ta toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu tarafından yaptırılan 'İnsanlık Anıtı'na tepki gösterdi.

Erdoğan, "Hasan Harakani'nin türbesinin yanına bir ucube koymuşlar, garip bir şey dikmişler. Oradaki tüm vakıf eserlerinin, o sanatkârane eserlerin olduğu yerde böyle bir şey olması düşünülemez. Konuyla ilgili olarak belediye başkanımız görevini süratle yerine getirecektir. Bunu süratle bekliyoruz. İnşallah ilk gelişimizde bunu da göreceğiz. O bölgeyi de gayet güzel bir park haline belediye getirecektir.'' diye konuştu.

Eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu'nun girişimleriyle ünlü heykeltraş Mehmet Aksoy tarafından yapılan 'İnsanlık Anıtı' 2009 yılında Üçler Mahallesi’ndeki tepeye dikildi.

35 metre yüksekliğinde ve 350 ton ağırlığındaki anıt, Naif Alibeyoğlu'nun belediye başkanlığını kaybetmesinden sonra tartışmalara neden oldu.

Yeni belediye başkanı Nevzat Bozkuş anıtı yıkmak çeşitli girişimler başlattı.

Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, anıtı sit alanına yapıldığı, yapı ruhsatı bulunmadığı ve hazine arazisinde olduğu için yıkmak istediklerini söyledi.

Başvurularının Anıtlar Kurulu'nda olduğunu söyleyen belediye başkanı Kurul'un kararı ellerine ulaştığını 'İnsanlık Anıtı'nı yıkacaklarını vurguladı.



'Türk insanının soykırım yapmadığının kanıtıdır'

NTV yayınına katılan Eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, Başbakan’ın 'ucube' yorumununun toplum tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Alibeyoğlu, "Burayı kentsel dönüşüm çerçevesinde yaptırdık. Burada bir insanlık anıtı olsun, insanlığın değerlerini yitirdiği, savaşan dünyada, Sarıkamış’ta 90 bin askerimizin şehit olduğu, acıların çekildiği bu coğrafyadan insanlık mesajı verelim istedik.

Gerek Ermenistan’daki, gerekse Iğdır’daki soykırım anıtlarına karşı soykırım yapılmadığının anıtını yaptırdık. Çünkü soykırım anıtları bize göre halklar arasında kan davasını pompalıyor.

Bundan dolayı yargılanacaksak yargılanalım. Ucube deniyor ama anıt daha tamamlanmadı. Erzurum’daki Anıtlar Kurulu bunun yapımına izin verdi. Aradan 3 yıl geçtikten sonra birileri politik müdahale ettiler. Anıtlar kurulu sadece bu parseli tescilledi, sit alanı ilan etmedi ama anıtın yapılmasına da karar verdi.

Ben dünyaya Türk insanının soykırım yapmadığının anıtını yaptırdım ve bölge barışı için mücadele ediyorum. Yıkılacaksa da saygı duyarım. Maalesef ülkemizdeki en önemli sorun ön yargılardır." diye konuştu.



Aksoy: Heykele ‘ucube’ demek vicdansızlık



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kars'taki "İnsanlık Anıtı" heykelini "ucube" diye tanımlamasına heykelin sahibi Mehmet Aksoy'dan tepki geldi.

Aksoy, “Ben orada bir insanın ortadan ikiye bölünmüş ve karşı karşıya konulmuş halini tasfir ettim. O parçalar tekrar birleştiğinde kendisi olacak. Onu anlatmaya çalışıyorum.

Yapılmayan kısımda da bir göz var, ilahi bir göz. Göz de savaşları anlatıyor. Gözden akan bir gözyaşı olacaktı. Bunlar yok şimdilik. Buna bir anda ucube denmez ayıptır, günahtır, vicdasızlıktır. Önce bir bütünü anla.

Eski Belediye Başkanı Naif AKP’liydi aslında. Bütün mesele Naif, AKP de kalmadı CHP’ye geçti ve AKP yeniden seçimleri kazandı. Naif’in yaptığı tüm şeyler tu kaka oldu. Yeni başkan eski başkana, benim üzerimden hesap soruyor. Böyle bir şey yok, ben hiçbir partiden değilim.

Heykeli yıkamazlar, yıkmamaları gerekir 2 şeyden dolayı; birincisi dünyada büyük bir tepkiye sebep olur. Hem de onların beklemediği kadar. Bunu parçalayarak yıkacaklar ya da altına dinamit koyacaklar. Taliban’a dönerler. Taliban gibi bir görüntü olur. Taliban nasıl heykelleri patlattı bu duruma Türkiye düşmek istemez” dedi.

'Tükürürüm böyle sanatın içine'



'Böyle sanatın içine tükürürüm' diyerek 1994 yılında Mehmet Aksoy'un heykelini parçalatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 4 bin lira tazminata mahkum edilip, heykeli tekrar yaptırmak zorunda kalmıştı.

Heykeltıraş Mehmet Aksoy'un Altınpark'taki 'Periler Ülkesinde' isimli eserini, "Böyle sanatın içine tüküreyim, ahlaksızlığın adını sanat koymuşlar" diyerek parçalatmak suretiyle kaldırtan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek para cezasına mahkum edilmişti. Melih Gökçek ile Belediye Başkanlığı'nın tüzel kişiliği Mehmet Aksoy'a yasal faiziyle birlikte 4 bin lira maddi tazminat ödemişti. Mehmet Aksoy'un eseri 22 Mart 2005 yılında tekrar Altınpark'taki yerini almıştı.