Ücretsiz ulaşım kartına el koyan şoförün yakasına yapıştı!

Eşinin kendi ücretsiz ulaşım kartını evde unutması üzerine, kendi ücretsiz ulaşım kartıyla eşini otobüse bindirmek isteyen Eyüp Şahin, otobüs şoförü tarafından kartına el koyan şoförün yakasına yapıştı. Şoförün şikâyeti üzerine Şahin, gözaltına alındı.

Erzurum’da 65 yaş üzerinde olduğu için verilen ücretsiz ulaşım kartıyla eşini otobüse bindirmek isteyen Eyüp Şahin, otobüs şoförü tarafından kartına el konulunca sinirlendi. Otobüs şoförü Yakup Düzyurt’un yakasına sarılarak sağa sola savuran Şahin, otobüsü durduran şoförün çağırdığı polisler tarafından eşiyle birlikte karakola götürüldü.

DHA’da yer alan habere göre olay merkez Yakutiye ilçe merkezindeki Atatürk Üniversitesi kampusunda meydana geldi. Dadaşkent ile Yenişehir semtleri arasında çalışan belediye otobüsüne Atatürk Üniversitesi’nden binen Nazire Şahin’in yerine, eşi Eyüp Şahin sahip olduğu ücretsiz kartı basıp araçtan indi. Bunun üzerine otobüs şoförü Yakup Düzyurt, Eyüp Şahin’i yanına çağırdı ve karta bakmak istedi. Şoför, Eyüp Şahin’in kartına ‘başkası için kullandığı’ gerekçesiyle el koydu.

Gözaltına alındı

Buna sinirlenen Şahin, otobüs şoförü Yakup Düzyurt’un yakasına sarılıp sağa sola sallamaya başladı. Otobüsü durduran Düzyurt, cep telefonu ile polisi arayıp yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler Nazire-Eyüp Şahin çiftini, sürücünün şikâyeti üzerine otobüsten indirip karakola götürdü. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan Eyüp Şahin, “Eşim ücretsiz kartını evde unutmuş. Onun yerine kendi kartımı bastım ve ben de aşağı indim. Bunda ne var? Şoför kartıma el koyunca sinirlerime hâkim olamadım” diye konuştu.

Otobüs şoförü Düzyurt ise, “Ücretsiz kartını başkasının yerine kullanamaz. Kartına el koyduğum için bana saldırdı. Şikâyetçiyim” dedi.