T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ücretsiz su dağıtan başkan koltuğu kaybetti

Hakkında verilen hapis cezasının ardından İsveç’e giden Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven’in başkanlığı düşürüldü

28 Kasım 2012 13:09

Ücretsiz su hizmeti verdiği için yargılanan İzmir’in Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven’in başkanlığı, başka bir davada aldığı 8 yıl 4 aylık hapis cezasının onanmasının ardından düşürüldü. Hakkında verilen hapis cezasının ardından İsveç’e giden Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven’in başkanlığı düşürüldü.

Osman Özgüven’in yerine kimin geçeceği merak ediliyor.

Özgüven ailesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin, Başkanvekili Yusuf Altıparmak’ı destekliyor.

Emekli öğretmen olan Yusuf Altıparmak, parti grubundan da destek görüyor.

Altıparmak’tan sonra adı başkanlık için en çok ismi geçen kişi Meclis Üyesi İsmail Tınay.

Bu arada, Altıparmak destekçilerinin, adaylığını açıklayan Meclis Üyesi Sema Akıncı’yı ikna ettikleri öne sürüldü.

Dikili Belediye Meclisi, Cuma günü yeni başkanını seçecek. Mecliste CHP’nin 7, AKP’nin 3, MHP’nin 1 koltuğu bulunuyor.

 

'En uygun kişiyi seçeceğiz'

 

CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin, dün gece Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın ile görüştüğünü belirterek, "Perşembe günü uzlaşma sağlarız, Cuma günü de seçim yaparız. Arkadaşlarımızla konuşup değerlendireceğiz. En uygun kişiyi başkan seçeceğiz" dedi.

ETİKETLER

ücretsiz su hizmetidikilibelediue başkanıosman özgüvenhapis cezası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24