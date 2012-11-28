Ücretsiz su dağıtan başkan koltuğu kaybetti

Ücretsiz su hizmeti verdiği için yargılanan İzmir’in Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven’in başkanlığı, başka bir davada aldığı 8 yıl 4 aylık hapis cezasının onanmasının ardından düşürüldü. Hakkında verilen hapis cezasının ardından İsveç’e giden Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven’in başkanlığı düşürüldü.

Osman Özgüven’in yerine kimin geçeceği merak ediliyor.

Özgüven ailesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin, Başkanvekili Yusuf Altıparmak’ı destekliyor.

Emekli öğretmen olan Yusuf Altıparmak, parti grubundan da destek görüyor.

Altıparmak’tan sonra adı başkanlık için en çok ismi geçen kişi Meclis Üyesi İsmail Tınay.

Bu arada, Altıparmak destekçilerinin, adaylığını açıklayan Meclis Üyesi Sema Akıncı’yı ikna ettikleri öne sürüldü.

Dikili Belediye Meclisi, Cuma günü yeni başkanını seçecek. Mecliste CHP’nin 7, AKP’nin 3, MHP’nin 1 koltuğu bulunuyor.

'En uygun kişiyi seçeceğiz'

CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin, dün gece Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın ile görüştüğünü belirterek, "Perşembe günü uzlaşma sağlarız, Cuma günü de seçim yaparız. Arkadaşlarımızla konuşup değerlendireceğiz. En uygun kişiyi başkan seçeceğiz" dedi.