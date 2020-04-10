"Ücretsiz maskeler eczanelerden ne zaman ve nasıl alınacak?" sorusu yanıt buldu

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, İstanbul ve Ankara'da ücretsiz maske dağıtımın bugün başlayacağını söyledi. Sarıalioğlu, dağıtım yapıldıktan sonra diğer şehirlerde de uygulamanın başlayacağını belirtti.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın sorularını yanıtladı.

10 gün için 5 maske

"Eczanelerden ne zaman bedava maske alınabilecek?" sorusunu cevaplayan Sarıalioğlu şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığı, 3 büyük dağıtım kanalımıza sevkiyatı tamamlamak üzere. İstanbul Ecza Koop. Selçuk Ecza ve Allians Ecza'ya sevkiyat tamamlanır tamamlanmaz 2.5 milyon maske dağıtılacak.



Bu üç depoya sevkiyat tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı 20-65 yaş arası vatandaşın telefonlarına bir kod numarası gönderecek. Vatandaşlar da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz maskelerini alabilecek.



Bugünden itibaren eczanelerden vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı başlayacak. 10 gün için kişi başı 5 maske. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.

Sarıalioğlu, Ankara'daki dağıtım kanallarına da bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından maskelerin ulaştırılacağını ve ardından da vatandaşa eczaneden dağıtıma başlanacağını söyledi. Sonra da diğer şehirlerde dağıtım yapılacak.

"Eczanede Koronavirüs testi olmaz"

Sarıalioğlu "Eczanede koronavirüs testi olur mu?" sorusunu isi şu şekilde cevapladı: "Testlerin eczanelerde yapılması ya da kişilerin testleri temin ederek kendi kendine yapması doğru yöntem değil. Tüm bilgiler devlet tarafından toplanmalı.



En önemlisi test sonucundaki pozitif devletle paylaşılması ve vakanın etrafının izole edilmesi. Bu nedenle koronavirüs testinin mutlaka hastanede, Sağlık Bakanlığı denetiminde yapılması gerekli. Eczanede ya da başka bir yerde test olmaz".