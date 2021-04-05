Ücretsiz izne çıkarılıp devletten maaş alanların sayısı 2.5 milyonu geçti

İşten çıkarma yasağı sürmesine rağmen, işsizlik maaşı alan kişi sayısı artıyor.

Dünya’nın haberine göre 29 Mart itibariyle işsizlik maaşı alan kişi sayısı 1 milyonu geçti. Ücretli izne çıkarılanlara verilen nakdi ücret desteği ve işten çıkarılanlara yönelik işsizlik ödeneğini alanların sayısı da bu tarih itibariyle 3,5 milyonu aştı.

29 Mart 2021 itibariyle kısa çalışma ödeneği alan sayısı 3 milyon 764 bin, ücretsiz izin kapsamında nakdi ücret desteği alan sayısı 2 milyon 508 bin ve işsizlik ödeneği alan sayısı 1 milyon 22 bin kişiye ulaştı.

Ücretsiz izne çıkarılanlar 2.5 milyonu geçti

Salgın döneminde yasaya eklenen bir madde ile işverenin işçisini ücretsiz izne çıkarma hakkı verilmişti. Ekim ayından bu yana ücretsiz izne çıkarılan kişi sayısında hızlı yükseliş gerçekleşti. Ekim ayında 2 milyon 45 bin kişi olan ücretsiz izin kapsamında nakdi ücret desteği alanlar, 29 Mart’ta 2 milyon 507 bin kişi oldu.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 31 Mart’ta sona ermesi sonrasında ücretsiz iznin daha da artması bekleniyor. Ücretsiz izne çıkarılanlara devlet 15 Mart 2020 tarihinden itibaren günlük 39,24 TL, aylık 1,177 TL veriyor.