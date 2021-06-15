Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 17.1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 11 milyon 482 bin 516 kişi iken, 2021 yılı Nisan ayında 13 milyon 443 bin 707 kişiye yükseldi.

Ücretli çalışanların yıllık bazda sektörel detaylarına bakıldığında;

2021 yılı Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 16, inşaat sektöründe yüzde 45,6 ve ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 13 arttı.

Aylık bazda ise 2021 Nisan'da bir önceki aya göre ücreti çalışan sayısı, Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış gösterdi.

Aylık bazda ücretli çalışanların sektörel detaylarına bakıldığında;



2021 yılı Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.

