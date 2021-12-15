Ücretli çalışan sayısı ekimde 13 milyon 896 bin kişiye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 8,6 arttı. Bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 796 bin 011 kişi olan ücretli çalışan sayısı, 2021 ekimde 13 milyon 896 bin 250 kişiye yükseldi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; ekimde ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 7,2, inşaat sektöründe yüzde 8,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,6 arttı.

Aylık bazda yüzde 0,5 artış

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.



Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı.