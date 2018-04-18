Ücretlerini alamayınca eylem yapan işçiler gözaltına alındı: Geri adım atmayacağız

Yapı & Yapı İnşaat’ın merkez binası önünde ödenmeyen ücretler için eylem yapan sendika üyesi işçiler ve temsilcileri gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşçiler, Geri adım atmayacağız!" dedi.

Yapı & Yapı İnşaat tarafından ücretleri ödenmeyen 7 üyesiyle birlikte direnişe geçen İnşaat-İş üye ve temsilcileri, direnişin ikinci gününde polis tarafından gözaltına alındılar.

Yapı & Yapı İnşaat’ın Altunizade’deki merkez binası önünde bir saatlik teşhir eylemi yapan sendika üyesi işçiler ve temsilcileri, polisin “Açıklama yapıp, gidin” çağrısına, “Bir saatlik eylemimizi gerçekleştirmeden hiçbir yere gitmeyeceğimiz” demesinin ardından hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İnşaat-İş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Dün, direniş alanında ‘Sizin yaptığınız hak aramak değil, şov yapıyorsunuz’, ‘Bunlarla ne işiniz var’ diyerek daha ilk günden işçilerin en temel hakkı olan ücret hakkının yanı sıra sendikamızın fiili-meşru mücadelesi karşısında açıktan tahammülsüzlüğünü dile getiren ilçe emniyet müdürünün ardından direnişimizin ikinci günü, yani bugün, firmanın merkez binası önünde yapacağımız bir saatlik teşhir eylemi polisin hiçbir gerekçe göstermeden, tamamen keyfi ve yasal olmayan yol ve yöntemlerle eylemimizin yasaklanma çabası bir kez daha gösterdi ki, Yapı & Yapı patronları birileri tarafından arkalanarak korunmaya çalışılıyor.

OHAL’i patronlar için yasada hukuk, sömürüde sınır tanımayan bir araca dönüştüren siyasi iktidarın bu nimetleri kimi zaman Kürt işçilerin kendi aralarında Kürtçe konuşmasını taşerona gönderdiği uyarı yazısıyla yasaklamaya kimi zaman da kolluk güçlerinden birkaç amiri tanımanın avantajıyla işçilerin en temel hakkı olan ücret hakkını gasp etmeye kadar uzanan bir keyfiyete ve zorbalığa dönüşebiliyor.

Açıklamada yarından itibaren Yapı & Yapı İnşaat tarafından ücretleri gasp edilen işçilerin direnişlerini Libadiye’deki şantiye önünden Altunizade’deki merkez bina önüne taşınacağı duyuruldu.