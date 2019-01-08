Ücretlerini alamadıkları kendilerini Meclis kapısına zincirleyen TOKİ işçileri gözaltında

Ankara’da yaklaşık 2 yıldır ücretlerini alamayan TOKİ işçileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Dikmen kapısında eylem yaptı. “İşçiyiz haklıyız hakkımızı isteriz” diyerek kendilerini Meclis’in önündeki demirlere zincirleyen işçiler Doğukan Özkaya, Ömer Özkaya, Hasan Durgaç ve Hanifi Durgaç, polis tarafından gözaltına aldı.

İşçilere Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekillerinden Şevin Coşkun, Zeyney Özen, Hüseyin Kaçmaz ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekillerinden Murat Emir, Gamze Taşçıer, Alpay Antmen destek verdi.

2 yıl önce çekleri karşılıksız çıktığı için firma sahibine dava açtıklarını ancak bu süreçte iki kere hakim değişikliği, dört kere de avukat değişikliği yapıldığını kaydeden TOKİ işçileri, “Dava belli bir aşamaya geldikçe ya avukatlar çekildi ya da hakim değişikliği yapıldı” dedi.

CHP'li Taşcıer: Seslerini duyuyoruz, sorunlarını biliyoruz

Mamak Gülseren TOKİ inşaatında çalışan işçiler 4 aydır eylem yaptığını kaydeden CHP Ankara Milletvekili Taşcıer, şunları söyledi:

"2 yıldır hak ettikleri alacaklarını almak için her türlü yolu denemeye çalışıyorlar ama bir türlü seslerini duyuramadılar. Bu süre içinde dava aşamasında 2 kere hakim değişikliği oldu. Tüm görüşmelerinde kapılar yüzlerine kapandı. En son da bugün seslerini duyurabilmek için kendilerini Meclis’in demirlerine kelepçelediler. Bizler seslerini duyuyoruz, sorunlarını biliyoruz. Bizim de mücadelemiz ve bundan sonraki çabamız, duymayan kulakların bu haklı talebin bir an önce hayata geçmesi için gereğinin yapılmasıdır.”

1.5 aydır eylemdeler

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Mamak’taki bin 312 konutluk projesinde çalışan 225 işçiden 15’i yaklaşık 2 yıldır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle şantiyede 22 Kasım 2018 tarihinde inşaat önünde eylem yapmaya başlamıştı.

2 Aralık 2018 gecesi polisler, TOKİ işçilerinin şantiye önünde kurdukları çadırı dağıtmış ve 7 işçiyi gözaltına alınmıştı. TOKİ işçileri, 2 Aralık’tan bu yana sürekli polis müdahalesiyle karşılaşırken, şantiyenin bulunduğu sokağa dahi girmelerine izin verilmiyor. TOKİ işçileri dün de Güvenpark'ta eylem yapmış ve 11 kişi gözaltına alınmıştı.