Ücretleri eksik yatırılan işçiler, inşaatı söktü

Aydın'da yapımı devam eden Vakıflar Genel Müdürlüğü binası inşaatında çalışan ve ücretlerini eksik alan işçiler inşaatın tepesine çıkarak eylem yaptı. 27 işçinin dün başlattıkları eylemde işçiler inşaatın çatısına çıkarak söktükleri malzemeleri aşağıya fırlattı.

Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi’nde yapımı devam eden Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü yeni binasında çalışan 27 işçinin dün paralarını alamadıkları ve haksız yere işten çıkarıldıkları iddiasıyla başlattıkları eylem ikinci gününe girdi. Yüklenici firmadan 2 aydan bu yana tam maaş alamadıklarını söyleyen 27 işçiden 6'sı binanın üstüne çıktı. İşçiler, inşaatın son katına astıkları ‘Bu iş yerinde grev vardır” pankartıyla seslerini duyurmaya çalıştı. İnşaatın tepesindeki işçileri görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. İşçiler, inşaatta buldukları demir kalıp ve tahta parçalarını aşağı atıp firma yetkililerinin gelmesini istedi. Haklarını alamadıklarını ifade eden işçiler, Vali Ömer Faruk Koçak'tan yardım istedi.

İşçiler adına konuşan Ali Karakuş, şöyle dedi:

"Valiliğe giderek şikayetimizi aktardık. 19 Kasım Cuma gününden bu yana maaşlarımızın tamamı yatırılmadığı için çalışmıyoruz. İki aydır, maaşlarımızın sadece asgari tutarı olan 1300 lira yatırılıyor. Geçtiğimiz gün yemeklerimizi de kestiler. Hepimizin derdi iki lokma ekmek. Evimize para gönderemiyoruz, açız mağduruz. Hakkımızı istiyoruz."

İşçiler için Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak devreye girdi. İşçiler adına Vali Ömer Faruk Koçak ile Ali Karakuş'un telefonla görüşmesi sağlandı. Ancak işçiler eylemlerine devam etme kararı aldı.

6 işçi, saat 16.00'da eylemine son verdi. Vali Ömer Faruk Koçak ile görüşmeyi sürdüren işçiler, 4 saat süren eylemi noktaladı.