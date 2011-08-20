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Dünya

UCM: Suriye ile ilgili soruşturma açamayız LAHEY (A.A)

20 Ağustos 2011 06:22

-UCM: Suriye ile ilgili soruşturma açamayız LAHEY (A.A) - 19.08.2011 - Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), Şam yönetimi mahkemeyi tanımadığından "bu aşamada" Suriye'deki olaylarla ilgili soruşturma açamayacağı bildirildi.  UCM'nin savcısı Luis Moreno-Ocampo, Suriye'de insanlığa karşı suç işlendiği iddialarını ancak BM Güvenlik Konseyi'nin talebi üzerine soruşturmaya başlayabileceğini belirterek, "çeşitli tarafların" ofisine, Suriye'deki "keyfi gözaltılar, barışçıl göstericilerin öldürülmesi ve işkence görmesine" ilişkin iddialarını gönderdiğini açıkladı. BM insan hakları yetkililerinin dün yayımladıkları raporda, Suriye'de hükümet karşıtı gösterilere katılanlara yönelik operasyonlarda insanlığa karşı suç işlenmiş olabileceği bildirilmişti. Raporda, Suriye'de sivil halka karşı sistematik ve yaygın saldırılarla insan haklarını ihlal örneklerinin bulunduğu belirtilmişti.

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