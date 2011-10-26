T24 LogoT24 Logo
Dünya

UCM, öneriyi doğrulayamıyor AMSTERDAM (A.A)

26 Ekim 2011 22:25

-UCM, öneriyi doğrulayamıyor AMSTERDAM (A.A) - 26.10.2011 - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın mahkemeye teslim olmayı önerdiğini doğrulayamayacağını bildirdi. UCM sözcüsü Fadi El Abdullah, Seyfülislam Kaddafi ve eski istihbarat şefi Abdullah Essenusi'nin teslim olmayı önerdikleri konusunda henüz bir teyit bulunmadığını söyledi. El Abdullah, bu konuda daha fazla bilgi için Libya Ulusal Geçiş Konseyi'yle (UGK) temas kurmaya çalıştıklarını belirtti. UGK'nın askeri yetkililerinden Abdülmecid Mlecta, Seyfülislam ve Essenusi'nin Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM'ye teslim olmak istediğini bildirmişti. UCM, Kaddafi, oğlu Seyfülislam ve Essenusi hakkında insanlığa karşı suçtan Temmuz ayında tutuklama emri çıkarmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24