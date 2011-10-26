-UCM, öneriyi doğrulayamıyor AMSTERDAM (A.A) - 26.10.2011 - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın mahkemeye teslim olmayı önerdiğini doğrulayamayacağını bildirdi. UCM sözcüsü Fadi El Abdullah, Seyfülislam Kaddafi ve eski istihbarat şefi Abdullah Essenusi'nin teslim olmayı önerdikleri konusunda henüz bir teyit bulunmadığını söyledi. El Abdullah, bu konuda daha fazla bilgi için Libya Ulusal Geçiş Konseyi'yle (UGK) temas kurmaya çalıştıklarını belirtti. UGK'nın askeri yetkililerinden Abdülmecid Mlecta, Seyfülislam ve Essenusi'nin Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM'ye teslim olmak istediğini bildirmişti. UCM, Kaddafi, oğlu Seyfülislam ve Essenusi hakkında insanlığa karşı suçtan Temmuz ayında tutuklama emri çıkarmıştı.