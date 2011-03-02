-UCM, LİBYA KONUSUNDA SORUŞTURMA AÇTI LAHEY/AMSTERDAM (A.A) - 02.03.2011 - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Luis Moreno-Ocampo, Libya'daki şiddetle ilgili resmi soruşturma başlattığını bildirdi. Dünyanın ilk daimi savaş suçları mahkemesi olan UCM'nin savcısı Moreno-Ocampo, yaptığı açıklamada, "Mevcut bilgilere dayanarak yapılan ön soruşturmanın ardından soruşturma açılması gerektiği sonucuna vardığını" kaydetti. BM Güvenlik Konseyi cumartesi günkü toplantısında, Libya'da suç işlenip işlenmediğini araştırmayı UCM'ye havale etmişti. Savcı Moreno-Ocampo da ön soruşturmasına önceki gün başlamıştı. Moreno-Ocampo'nun, ön soruşturmasına destek için Libya'daki şiddete ilişkin fotoğraf ve videolara başvurduğu ve bürosunun da Libya'daki askeri yetkililerle temas içinde olduğu belirtildi. UCM açıklamasında da savcıların BM, Afrika Birliği, Arap Birliği ve diğer ülkelerle de görüşmelerini sürdürdüğü ve Morena-Ocampo'nun, Interpol dahil diğer kaynaklardan da bilgi almaya çalışacağı kaydedildi. Moreno-Ocampo'nun yarın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Libya'da Mumammer Kaddafi karşıtı gösterilere şiddetli müdahaleyle ilgili UCM'nin soruşturma açılıp açılmaması konusunda hızla karar verdiğine dikkat çekiliyor. Uluslararası AP ajansı haberi duyururken, herhangi bir savaş suçuyla ilgili bir soruşturma açmak için savcıların karar almasının sıklıkla aylar, bazen de yıllar aldığına işaret etti. Libya'da hükümet karşıtı gösteri düzenleyen halka yönelik saldırılarla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulunanlar, Libya'da halka yönelik saldırıların, insanlığa karşı suç kapsamına girebileceğini vurgulamıştı. Savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan UCM, 1 Temmuz 2002 tarihinde kuruldu ve 11 Mart 2003 tarihinde çalışmalarına başladı. Bağımsız bir uluslararası kuruluş olan ve merkezi Lahey'de bulunan UCM, BM sistemi içinde yer almıyor.