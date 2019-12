-ÜÇLÜ ZİRVE 25 VEYA 26 OCAKTA LEFKOŞA (A.A) - 24.11.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasında Cenevre'de yapılacak üçlü görüşmenin 25 veya 26 Ocakta olacağını açıkladı. Downer, bugün Rum Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristofyas ile görüştü. Rum radyosunun haberine göre Downer, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Hristofyas'la görüşmesinde önümüzdeki haftalar için program çalışması üzerinde yoğunlaştığını, liderlerin temsilcilerinin bir çalışma yapacaklarını ve liderlerin bu çalışmayı gözden geçirmek için toplanacaklarını belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun New York zirvesinin ardından yaptığı ''toprak konusunun mülkiyet konusuyla bağdaştırılamayacağı'' yönündeki açıklamasıyla ilgili Rum gazetecilerin sorusuna da Downer, BM'nin ve özellikle de Ban'ın, görüşmenin içeriğinin gizli kalmasını istemesi nedeniyle üçlü görüşmede neler konuşulduğuna dair detaya inmeyeceği karşılığını verdi. BM Genel Sekreteri'nin toplantının içeriğinin mahrem kalmasını istediğini kaydeden Downer, Genel Sekreterin açıklamalarına göre Kıbrıs müzakerelerinin tüm yönlerinin New York'ta görüşüldüğünü kaydetti. Downer, Cenevre toplantısında Ban'ın, Kıbrıs müzakerelerinde canlılık sağlandığından emin olmaya devam etmek istediğini söyledi. Alexander Downer, ''Genel Sekreterin açıklamalarına göre bütün müzakere süreci görüşüldü, bütün bölümler ve ana konular görüşüldü. Bugünden itibaren 25 veya 26 Ocak'a kadar, Genel Sekreter liderlerle Cenevre'de yeniden bir araya gelinceye kadar bazı çalışmalar yapılacak'' dedi. Cenevre'deki görüşmenin ''hakemlik'' olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusuna ise Downer, ''Genel Sekreter, her zaman bunun Kıbrıslıların yürüttüğü, Kıbrıslılara ait bir süreç olduğunu ve Birleşmiş Milletler'in sürece yardım ettiğini, bizim bu süreçte hakemlik yapmayı planlamadığımızı söylemiştir'' yanıtını verdi. Downer, ''Ocak sonuna kadar her konuda anlaşmaya varılacağı söylenemez. Söylediğimiz bu sürecin ilerlemesi gerektiği, epeyce hızlı ilerlemesi gerektiğidir'' dedi. BM Genel Sekreterinin geçen hafta New York'ta yapılan toplantıda önemli bir rol üstlendiğini, sürece yeni canlılıklar getirmeyi başardığını anlatan Alexander Downer, şöyle devam etti: ''Ve Genel Sekreter, sağlanan bu canlılığın ocak ayında liderlerle yeniden yapacağı görüşmede devam edeceğinden emin olmak istiyor. Ama bununla hakemlik yaptığı söylenemez.''