-Üçlü Zirve 1 Kasım'da İstanbul'da ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirve Süreci'nin altıncı toplantısı, 1 Kasım'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün evsahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Zirve marjında, üç ülkenin üst düzey askeri yetkilileri, İçişleri Bakanları, istihbarat başkanları ve ticaret odaları başkanları da birer toplantı yapacaklar. Bu görüşmelerin sonuçları Zirve sırasında cumhurbaşkanlarına arzedilecek. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Zirve toplantısının sonunda, ortak tatbikat ve kurs icrası ile güvenlik alanında eğitim işbirliğine dair iki protokol imzalanması öngörülmektedir. İlk toplantısı 2007 yılında gerçekleştirilen Zirve süreci, aradan geçen süre zarfında ekonomi, kalkınma, güvenlik, eğitim gibi alanlarda çok boyutlu işbirliğinin geniş bir yelpazedeki temaslarla geliştirilmesine imkan sağlayan güçlü bir platform halini almıştır."