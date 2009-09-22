Üçlü görüşmeden fikir birliği çıktı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu akşam New York'ta , kendisi ve Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında yapılan toplantıda, tüm tarafların barış görüşmelerinin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasının gereği konusunda fikir birliği içinde olduklarını söyledi.

İsrail basınına göre, Netanyahu, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, ''Filistin tarafı da dahil, barış görüşmelerinin mümkün olan en kısa sürede, ön koşulsuz olarak başlaması konusunda genel bir mutabakat bulunduğunu'' söyledi.

Netanyahu, söz konusu toplantının öneminin, varlığından ileri geldiğini söyledi ve her iki taraf arasında 6 aydan fazla süreyle herhangi bir temas olmamasına işaret etti.

İsrail Başbakanı, ''Toplantı, geleceğin çehresini değiştirecek kabiliyete sahip, yıllarca birbiri ile çalışmış insanları bir araya getiriyor'' diye konuştu.

Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas da toplantıda, Filistin tarafının Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerindeki inşaat faaliyetlerini durdurması konusundaki ısrarını tekrarladığını belirtti.

Abbas, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, toplantıda kendi pozisyonlarını ve Yol Haritası barış planına ve yükümlülüklerine kararlı olduklarını vurguladı. Abbas, ''İsrail tarafının doğal büyüme de dahil, yerleşimlerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ettik'' dedi.