-ÜÇLÜ GÖRÜŞMEDE RESMİ TOPLANTIYA GEÇİLDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 18.11.2010 - BM'nin New York'taki genel merkezinde üçlü görüşme için biraraya gelen BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, öğle yemeğinin ardından resmi toplantıya geçti. Genel Sekreter Ban'ın konferans salonunda düzenlenen resmi toplantıya, BM tarafından Genel Sekreter Ban, Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, Genel Sekreterin siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Lynn Pascoe, Özel Kalem Müdürü Vijay Nambiar, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Kim Won-soo; KKTC tarafından Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Kıbrıs Rum tarafından da Hristofyas ile Özel Temsilcisi Yorgos Yakovu katılıyor. Basına kapalı düzenlenen toplantının gazetecilerin görüntü almalarına izin verilen bölümünde, Genel Sekreter, Eroğlu ve Hristofyas, kameraların önünde el sıkıştı. Yaklaşık iki saat sürmesi beklenen toplantının ardından TSİ 00.20'de BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile birlikte BM'de ortak bir açıklama yapması bekleniyor.