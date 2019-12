-Üçlü görüşme Long Adasında BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 30.10.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, New York'a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile bugün üçlü görüşme yapacak. Genel Sekreter Ban'ın Kıbrıslı liderler Eroğlu ve Hristofyas ile dördüncü kez yapacağı üçlü görüşme, bu kez BM binasında değil, New York'un doğusundaki Long adasında bulunan Manhasset bölgesindeki Greentree konferans merkezinde düzenlenecek. BM Sözcüsü Martin Nesirky görüşmeyle ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın iki liderle Greentree'de görüşeceğini ve iki günlük görüşmelerin bugün başlayıp 31 Ekim akşamı sona ereceğini söyledi. BM'den verilen bilgiye göre, basına kapalı üçlü görüşme öncesinde gazetecilerin sadece görüntü almalarına izin verilecek. Bugünkü görüşmenin sona ermesinin ardından ise BM Genel Sekreteri Ban'ın Kıbrıs özel temsilcisi Alexander Downer'ın Greentree'de basına bilgi vermesi bekleniyor. Üçlü görüşmenin ikinci gününde ise tam gün sürecek toplantının ardından BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un New York yerel saatiyle akşam basına açıklamada bulunması beklenirken liderlerin Greentree'de görüşmelere ilişkin açıklama yapıp yapmayacakları henüz bilinmiyor. BM kural olarak Greentree konferans merkezinde yapılacak görüşmeler sırasında kesinlikle gazetecilerin araziye ve binaya girmelerine izin vermiyor, sadece basın açıklamaları olduğunda BM'ye akredite gazetecileri içeri alıyor. Daha önce Batı Sahra müzakereleri de aynı yerde, aynı kurallar çerçevesinde yapılmıştı. Genel Sekreter Ban'ın iki liderle ilk üçlü görüşmesi New York'ta BM merkezinde 18 Kasım 2010'da, ikinci görüşmesi BM'nin Cenevre'deki merkezinde 26 Ocak 2011'de, üçüncü görüşme de yine Cenevre'de 7 Temmuz'da yapılmıştı. Bu seferki üçlü görüşmenin iki gün sürecek olması ve dünya diplomasinin merkezi olduğu için sürekli yoğun bir trafiğin yaşandığı BM binası yerine daha sakin ve sessiz bir bölgede yapılacak olması dikkati çekiyor. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun temaslarının ardından çarşamba günü New York'tan ayrılması bekleniyor.