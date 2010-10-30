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Dünya

ÜÇLÜ GÖRÜŞME 18 KASIM'DA LEFKOŞA (A.A)

30 Ekim 2010 20:15

-ÜÇLÜ GÖRÜŞME 18 KASIM'DA LEFKOŞA (A.A) - 30.10.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasındaki üçlü görüşmenin, 18 Kasım'da New York'ta yapılacağı açıklandı. BM'den bugün yapılan açıklamada, ''BM Genel Sekreteri'nin daveti üzerine, iki toplum lideri ile BM Genel Sekreteri arasında 18 Kasım’da New York’ta bir görüşme yapılacağı'' bildirildi. Görüşmenin, ''Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüme ulaşmak amacıyla iki toplum arasında BM gözetiminde devam eden müzakereler süreci çerçevesinde yapılacağı'' kaydedildi.

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