-ÜÇLÜ DANIŞMADAN ''TEKNİK KOMİTE'' ÇIKTI ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Sendikal yasalarda yapılacak değişiklikler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcilerinin katılımıyla 17-18-19 Ağustos tarihlerinde çalışacak bir ''teknik komite'' kurulması kararlaştırıldı. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nda yapılacak değişikliklerin ele alındığı Üçlü Danışma Kurulu toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantıda, bakanlık, işçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileri, yasalarda yapılacak değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarafların, yasalarda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin birbiriyle bağlantılı toplam 14 madde üzerinde farklı görüşlere sahip olduğu belirlendi. Buna göre, taraflar, yüzde 10'luk iş kolu barajının indirilmesi konusunda büyük oranda görüş birliğine vardı. Bazı konfederasyonlar bu oranın tamamen kaldırılmasını isterken, bazıları ise barajın yüzde 0.5 ya da yüzde 1 gibi sembolik bir orana düşürülmesini ve barajın sıfırlanmasının zamana yayılmasını talep etti. Sendikaya üyelik ve istifada noter şartının kaldırılması üzerinde de büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Bu konuda da noter şartının sadece istifa durumunda aranması önerisinde bulunuldu. TİSK, toplu iş sözleşmesi yetkisi için iş yerinde çalışanların yarıdan fazlasının sendika üyesi olmasına yönelik iş yeri barajının azaltılmasına karşı çıkıyor. Tarafların anlaşamadığı bir diğer konuyu ise meslek sendikalarının kurulmasına olanak verilmesi oluşturuyor. Toplantıda, sendikal yasalarda yapılacak değişiklikler için bakanlık, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla 17-18-19 Ağustos tarihlerinde çalışacak bir ''teknik komite'' kurulması kararlaştırıldı. Komitenin çalışması, 25 Ağustos'ta yapılacak Üçlü Danışma Kurulu toplantısında değerlendirilecek.