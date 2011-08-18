-Üçlü Danışma Kurulu toplantısı sona erdi ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Üçlü Danışma Kurulu toplantısında ''memurların toplu sözleşme hakkını kullanabilmesi'' için yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin çalışmalar değerlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK'in yönetici ve uzmanlarıyla bakanlık bürokratları katıldı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, yapılacak yasal düzenleme için oluşturulan teknik komitenin raporu üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.