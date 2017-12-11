Üçlü askeri zirve: Irak ve ABD’li komutanlar, 14 Aralık’ta Ankara’ya geliyor

Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi, ve ABD’li kuvvet komutanları Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ile Joseph L. Votel'in, önceden planlanan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek askeri zirve için 14 Aralık’ta Ankara’ya geleceği duyuruldu.

TSK’dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR'ın ev sahipliğinde; Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman GANIMI, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. SCAPARROTTI ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. VOTEL'ın katılımlarıyla daha önceden planlı olan ve bölgedeki güvenlik konularının görüşüleceği toplantı 14 Aralık 2017 tarihinde icra edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.