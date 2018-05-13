Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya),(DHA)

Antalya\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Gran Fondo Bisiklet Yarışları sona erdi.

Serik\'te UCI, Serik Belediyesi ve Calypso Tour işbirliğinde Gran Fondo Bisiklet Yarışları\'nın Türkiye ayağına 46 ülkeden 1000\'in üzerinde yarışçı katıldı. Belek turizm merkezindeki The Land Of Legend önünde Kaymakam Haluk Şimşek ve Belediye Başkanı Ramazan Çalık\'ın startını verdiği yarışmalarda 63 kilometrelik kısa parkur yol yarışları ve 95 kilometrelik uzun parkur yol yarışları yapıldı. El bisikleti, 3 tekerlekli bisiklet, tandem, standart kol ampute ve standart bacak ampute kategorilerinde paralimpik sporcular da dünyada ilk defa Gran Fondo\'da yarıştı.

Yarışmaya katılanlar arasında 1999 yılı Kocaeli depreminde 3 gün göçük altında kaldıktan sonra kurtarılan ve bacaklarını kaybeden dünya engelli serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, \"Farkındalık yaratmak için geldim. Bir iddiam yok. Bisiklet özgürlüktür, candır, hedeftir. Umarım ülkemizde de engellilerin kullandığı bisikletler yaygınlaşır\" dedi.

Organizasyon ödül töreniyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Turnuvadan görüntüler

- Ufuk Koçak\'ın açıklamaları

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