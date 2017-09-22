T24 LogoT24 Logo
Spor

UCI Başkanı David Lappartient oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı dünya yönetimine giremedi ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) -  Dünya Bisiklet Birliği'nin (UCI) Olağan Genel Kurulu'nda David Lappartient başkanlığa seçildi

22 Eylül 2017 13:15

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı dünya yönetimine giremedi

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - 

Dünya Bisiklet Birliği\'nin (UCI) Olağan Genel Kurulu\'nda David Lappartient başkanlığa seçildi. 
Norveç\'in Bergen şehrinde yapılan Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Olağan Genel Kurulu\'nda 37 oy alan David Lappartient başkanlığa seçilirken, eski başkan İngiliz Brian Cookson 8 oy aldı. Dünya Bisiklet Birliği\'nin yönetimi için ise Avrupa\'dan 7 ülke seçilirken en az oyu olan Türkiye kendine yer bulamadı.  
190 üyesi olan Dünya Bisiklet Birliği\'nin yönetimi için Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı\'nın da aralarında bulunduğu 45 delege yarıştı. Yapılan seçimde Avrupa\'dan 15, Asya\'dran 9, Amerika\'dan 9, Afrika\'dan 9 ve Avustralya\'dan 3 delege oy kullandı. Almanya, Belçika, Norveç, İspanya, İtalya, Portekiz ve Rusya delegeleri yeni yönetime girmeyi başarırken Türkiye\'ninde aralarında bulunduğu Estonya ve Çekya yönetime giremedi. Belirlenen yeni yönetim yarın veya gelecek haftaki toplantısında görev dağılımı yapacak. 
4 yıllığına UCI Başkanı olan Fransız  David Lappartient\'in 16 kişilik yönetiminde şu ülkeler yer aldı: \"Mısır, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Küba, Malezya, Fas, Amerika, Yeni Zelenda, Portekiz, İtalya, Rusya, İspanya, Almanya, Belçika ve Norveç yer alırken Avrupa başkanlık seçiminden sonra seçilecek isim ise direkt Dünya Bisiklet Birliği yönetiminde yer alacak. 
DÜNYA BİSİKLET BİRLİĞİ\'NDE TÜRKİYE\'NİN DELEGESİ KALMADI
Dünya Bisiklet Birliği\'nin 4 yıl önce yapılan genel kurulunda Türkiye Bisiklet Federasyonu eski Başkanı Emin Müftüoğlu aldığı oylarla 2\'nci sırada yer alarak yönetime girmişti. Yeni yapılan seçimde ise mevcut Türkiye Bisiklet Federasyonu\'nun mevcut başkanı Erol Küçükbakırcı, en az oyu alan Estonya ve Çekya delegeleri ile yönetime girmeyi başaramadılar ve Dünya Bisiklet Birliği\'nde Türkiye\'nin delegesi kalmadı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı KüçükbakırcıATAANKARADHABisiklet Birliği UCI Olağan Genel Kurulu David LappartientBergenDünya Bisiklet Birliği UCI Olağan Genel KuruluDavid LappartientBrian CooksonDünya Bisiklet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24