UCI Başkanı David Lappartient oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı dünya yönetimine giremedi

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) -

Dünya Bisiklet Birliği\'nin (UCI) Olağan Genel Kurulu\'nda David Lappartient başkanlığa seçildi.

Norveç\'in Bergen şehrinde yapılan Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Olağan Genel Kurulu\'nda 37 oy alan David Lappartient başkanlığa seçilirken, eski başkan İngiliz Brian Cookson 8 oy aldı. Dünya Bisiklet Birliği\'nin yönetimi için ise Avrupa\'dan 7 ülke seçilirken en az oyu olan Türkiye kendine yer bulamadı.

190 üyesi olan Dünya Bisiklet Birliği\'nin yönetimi için Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı\'nın da aralarında bulunduğu 45 delege yarıştı. Yapılan seçimde Avrupa\'dan 15, Asya\'dran 9, Amerika\'dan 9, Afrika\'dan 9 ve Avustralya\'dan 3 delege oy kullandı. Almanya, Belçika, Norveç, İspanya, İtalya, Portekiz ve Rusya delegeleri yeni yönetime girmeyi başarırken Türkiye\'ninde aralarında bulunduğu Estonya ve Çekya yönetime giremedi. Belirlenen yeni yönetim yarın veya gelecek haftaki toplantısında görev dağılımı yapacak.

4 yıllığına UCI Başkanı olan Fransız David Lappartient\'in 16 kişilik yönetiminde şu ülkeler yer aldı: \"Mısır, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Küba, Malezya, Fas, Amerika, Yeni Zelenda, Portekiz, İtalya, Rusya, İspanya, Almanya, Belçika ve Norveç yer alırken Avrupa başkanlık seçiminden sonra seçilecek isim ise direkt Dünya Bisiklet Birliği yönetiminde yer alacak.

DÜNYA BİSİKLET BİRLİĞİ\'NDE TÜRKİYE\'NİN DELEGESİ KALMADI

Dünya Bisiklet Birliği\'nin 4 yıl önce yapılan genel kurulunda Türkiye Bisiklet Federasyonu eski Başkanı Emin Müftüoğlu aldığı oylarla 2\'nci sırada yer alarak yönetime girmişti. Yeni yapılan seçimde ise mevcut Türkiye Bisiklet Federasyonu\'nun mevcut başkanı Erol Küçükbakırcı, en az oyu alan Estonya ve Çekya delegeleri ile yönetime girmeyi başaramadılar ve Dünya Bisiklet Birliği\'nde Türkiye\'nin delegesi kalmadı.