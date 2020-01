'Türkiye genelinde evlilikler 10 yaşına kadar iniyor'

Hülya Karabağlı / ANKARA

Sabancı Vakfı ile 54 ilde ‘Çocuk Gelinler’ araştırmasının mimarlarından Uçan Süpürge Koordinatörü Selen Doğan, Türkiye genelinde evlilik yaşının 10’a kadar inebildiğini söyledi. En son Ağrı’da 10 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesiyle ezberlerin bozulduğuna dikkat çeken Doğan, "Kız çocukları namus yüzünden erkenden evlendiriliyor. Aileler, kız çocuklarına ‘Bizden gitsin. Benim sırtımdan gitsin’ diye bakıyor. Yoksulluk, aile içi şiddet ve huzursuzluk, toplumda itibar kazanma, toplumun öğrettiği cinsiyet rolleri erken yaş evliliklerin gerekçeleri arasında. “Kız çocukları, aileler için bir misafir” diyen Doğan, tüm bu olan bitenin temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırdığını vurguluyor.

Uçan Süpürge’ye göre, erken yaş evlilik de İç Anadolu kapalı bir kutu. İç Anadolu Bölgesi, "Anadolu çanağının dibi" olarak görülüyor. Uçan Süpürge bölgenin çevresiyle etkileşiminin zayıf, birkaç merkez dışında turizme ve ticarete açık olmayan yapısına da dikkat çekiyor.

Uçan Süpürge, 2012- Çocuk Gelinlerin Bir Yılı Almanağın da, Türkiye’nin neredeyse her tarafında yaşanan bir ‘Çocuk Gelin’ dramına dikkat çekmişti.

Bazı örnekler şöyle:

Gaziantep’te 13 yaşındayken resmi nikah olmadan evlendirilen ve kocası tarafından kovulunca ailesinin evine dönen A.Y.’nin dramı bir buçuk aylık bebeği hastalanınca anlaşıldı. 19 Ocak 2012

Adana'da 13 yaşındaki kız ile 16 yaşındaki oğlanı düğün yaparak evlendirdikleri ileri sürülen aileleri hakkında, "çocuğun cinsel istismarına yardım" suçundan yedi buçuk yıl hapis istemiyle dava açıldı. 6 Şubat 2012



Her yıl 50 bin genç anne, doğum ya da gebelik sırasında ölüyor



Sivil toplum kuruluşu ‘Save the Children’, dünya genelinde her yıl yaklaşık 50 bin genç kadının gebelik veya doğum sırasında öldüğünü açıkladı. Temmuz 2012’de Londra'da düzenlenen aile planlaması konferansından önce yayımladığı raporunda, her yıl 1 milyon genç annenin bebeğini kaybettiği belirtildi. 18 yaşın altındaki annelerin bebeklerinin ölme riski yüzde 60 daha fazla. 29 Haziran 2012

Van Kadın Derneği’nin güncel raporuna göre, kentte her iki kadından birinin ‘çocuk gelin’ olduğu, yani çok küçük yaşta evlendirildi bildirildi. Kentte ayrıca her iki kadından biri okuma-yazma bilmiyor. 6 Temmuz 2012



Eksi 30 derecede doğum



16 yaşında evlendirilen ve 18'ine girmeden hamile kalıp, eksi 30 derecede dışarıda doğum yapmak zorunda bırakılan ve bebeği ölü doğduğu için yıllarca şiddet gören Melek Karaaslan, 8 yıllık evliliğinin sonunda bir tuvalette bağlanmış olarak bulundu. 20 Temmuz 2012

Kayseri Sarız’da 15 yaşında bir kız çocuk, kendisini kaçıran Tolga B. İle evlendirildi. Olayı başından beri bilen köy muhtarı ve jandarmanın müdahale etmediği iddia edildi. 20 Temmuz 2012

Adana’da resmi nikah olmadan evlendiği D.H.’yi bıçaklayan Erdi Z. 15 yaşından küçük kıza zincirleme cinsel istismar suçundan yargılanmaya başladı. 30 Temmuz 2012



Hakkarili kadınlar erken evlilik, kumalıktan yakındı



Hakkari’de Binevş Kadın Merkezi’nin köylerde yaptığı anket, kadınların en çok kumalık, erken evlilik, berdel ve kız çocukların okula gönderilmemesinden yakındığını ortaya koydu. 31 Temmuz 2012

İzmir Menemen’de 16 yaşındaki birine kaçarak evlenen 13 yaşındaki G.O.’nun hamile olduğu hastanede anlaşıldı. 1 Ağustos 2012

UNICEF raporlarına çocuk gelinler gerçeği bir kez daha yansıdı: Dünya genelinde 25-49 aşları arasında 400 milyon kadın, çocuk yaşta evlendirilmiş! 17 Ekim 2012



Muş Kadın Derneği: Erken Yaşta Evlilik Kaderimiz Olmasın



Muş Kadın Derneği’nin Sabancı Vakfı destekli ‘Erken Yaşta Evlilik Kaderimiz Olmasın’ projesinin saha çalışmaları başladı. Proje kapsamında Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde bilgilendirme çalışmaları yapılacak. 29 Kasım 2012

Adana’da kadınlara yönelik şiddet hakkında konuşan avukat Hülya Gülbahar, Diyarbakır’da 17 yaşın altında evlendirilen kız çocuklara dikkat çekti, bu yılın ilk on ayında 825 doğum yaptığını hatırlattı. 1 Aralık 2012